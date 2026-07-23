Σύλληψη 51χρονου για τη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, την προκάλεσε εκτελώντας γεωργικές εργασίες
Σύλληψη 51χρονου για τη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, την προκάλεσε εκτελώντας γεωργικές εργασίες
Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας διαστάσεις - Από την αρχή του χρόνου έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Λαγυνά – Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ημεδαπός ηλικίας 51 ετών προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 09:00, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας διαστάσεις και έως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσής της.
Μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ημεδαπός ηλικίας 51 ετών προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 09:00, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας διαστάσεις και έως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσής της.
Μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Σχεδόν 60 πρόστιμα και 214 συλλήψειςΣημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 188 (87,85%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,15%) από πρόθεση.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.
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