Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής

Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές τηςκαι του Αγίου Νικολάου, στη, παράγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα που παρήγγειλε ο Λεωνίδας Νικολόπουλος, με έγγραφη εντολή προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, θα εξεταστεί, μεταξύ άλλων, εάν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις, όπως παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.ά.Αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα στάθηκαν δημοσιεύματα για «ανεξέλεγκτες χωματερές», οι οποίες βρίσκονται πλησίον δασικών εκτάσεων, σε προστατευόμενες περιοχές Natura και σε άλλα σημεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, επίσης, αν υπάρχουν ευθύνες από αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες κι αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σε όσα είναι υποχρεωμένοι να πράττουν.