Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Καύσωνας: Απίστευτες θερμοκρασίες στους δρόμους της Αθήνας - Δείτε εικόνα και video
Καύσωνας: Απίστευτες θερμοκρασίες στους δρόμους της Αθήνας - Δείτε εικόνα και video
Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους πολίτες, αλλά και το οδικό δίκτυο, καθώς η άσφαλτος φτάνει σε ακραία επίπεδα θερμότητας κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους πολίτες, αλλά και το οδικό δίκτυο, καθώς η άσφαλτος φτάνει σε ακραία επίπεδα θερμότητας κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
UPD:
Η εικόνα που κατέγραψαν θερμικές κάμερες στην Αθήνα αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις επιπτώσεις του ισχυρού καύσωνα στο αστικό περιβάλλον.
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UPD:
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