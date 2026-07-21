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Υπό κράτηση μέχρι την Πέμπτη ο οικοδόμος που επιτέθηκε με βαριοπούλα σε φύλακα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ
Υπό κράτηση μέχρι την Πέμπτη ο οικοδόμος που επιτέθηκε με βαριοπούλα σε φύλακα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ
Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και φέρεται να ξεκίνησε μετά από λεκτική αντιπαράθεση που είχε ο 60χρονος με τον 42χρονο φύλακα
Υπό κράτηση, μέχρι την Πέμπτη που θα εκδικαστεί η υπόθεση, θα παραμείνει ο οικοδόμος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με βαριοπούλα σε φύλακα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και φέρεται να ξεκίνησε μετά από λεκτική αντιπαράθεση που είχε ο 60χρονος με τον 42χρονο φύλακα, για ασήμαντη αφορμή. Κατά τη διάρκεια του επεισόδιο, ο οικοδόμος φέρεται να έβγαλε από μια σακούλα τη βαριοπούλα και επιτέθηκε στον φύλακα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο χέρι.
Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο υπάλληλος της εταιρείας σεκιούριτι κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίου. Όπως καταγγέλθηκε, ο 60χρονος απείλησε και εξύβρισε τον 59χρονο, ενώ ο τελευταίος φέρεται να ανταπέδωσε τις ύβρεις και να άσκησε σωματική βία εναντίον του.
Μετά το περιστατικό ακολούθησαν εκατέρωθεν καταγγελίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών. Ο 42χρονος που δέχθηκε το χτύπημα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.
Μετά τις διώξεις που άσκησε σε βάρος τους ο εισαγγελέας, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα του 60χρονου προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του, ενώ αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την Πέμπτη, που θα εκδικαστεί η υπόθεση.
Το δικαστήριο ήρε την κράτηση για τον 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίου.
Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και φέρεται να ξεκίνησε μετά από λεκτική αντιπαράθεση που είχε ο 60χρονος με τον 42χρονο φύλακα, για ασήμαντη αφορμή. Κατά τη διάρκεια του επεισόδιο, ο οικοδόμος φέρεται να έβγαλε από μια σακούλα τη βαριοπούλα και επιτέθηκε στον φύλακα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο χέρι.
Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο υπάλληλος της εταιρείας σεκιούριτι κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίου. Όπως καταγγέλθηκε, ο 60χρονος απείλησε και εξύβρισε τον 59χρονο, ενώ ο τελευταίος φέρεται να ανταπέδωσε τις ύβρεις και να άσκησε σωματική βία εναντίον του.
Μετά το περιστατικό ακολούθησαν εκατέρωθεν καταγγελίες, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών. Ο 42χρονος που δέχθηκε το χτύπημα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.
Μετά τις διώξεις που άσκησε σε βάρος τους ο εισαγγελέας, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα του 60χρονου προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του, ενώ αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την Πέμπτη, που θα εκδικαστεί η υπόθεση.
Το δικαστήριο ήρε την κράτηση για τον 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίου.
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