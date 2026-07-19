10α Παραποτάμια την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Ευρυτανία
ΕΛΛΑΔΑ

10α Παραποτάμια την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Ευρυτανία

Αν σας αρέσει η ορεινή πεζοπορία, το trail running και το river trekking, είτε θέλετε να συμμετέχετε αγωνιστικά είτε απλά για αναψυχή, αυτή η εμπειρία δεν χάνεται με τίποτα

10α Παραποτάμια την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Ευρυτανία
Η ωραιότερη βόλτα της ζωής σας, σάς περιμένει την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Ευρυτανία στα 10α Παραποτάμια. Η κορυφαία αθλητική και φυσιολατρική διοργάνωση της περιοχής επιστρέφει και φέτος, γιορτάζοντας ένα ιστορικό ορόσημο: 10 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας στα μαγευτικά φαράγγια της Νότιας Ευρυτανίας.

Εκκίνηση στα Διπόταμα Προυσού, τοπία που σου κόβουν την ανάσα, πεζοπορία δίπλα και μέσα στην κοίτη του Κρικελοπόταμου, δροσερά περάσματα μέσα στο κρυστάλλινο νερό και τερματισμός στην πλατεία του χωριού Πρόδρομος, εκεί που θα γνωρίσετε τι σημαίνει ευρυτανική φιλοξενία, γλέντι και τσιμπούσι!



Όλα ξεκίνησαν πριν δέκα χρόνια, όταν μια χούφτα ανθρώπων από τα χωριά Τόρνος, Καστανιά, Πρόδρομος, με αγάπη για τον τόπο τους και δίψα να τον δουν να ζωντανεύει πάλι, σύστησαν τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ και διοργάνωσαν τα πρώτα Παραποτάμια με έναν στόχο: να φροντίσουν και να αναδείξουν τα μέρη που έζησαν από μικρά παιδιά, μεταλαμπαδεύοντας την αγάπη τους για αυτά σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες τους από όλη την Ελλάδα.
10α Παραποτάμια την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Ευρυτανία

Από τότε, με επιμονή, επαγγελματισμό και σκληρή δουλειά, τα Παραποτάμια εξελίχθηκαν σε πραγματικό θεσμό για όλη την Ευρυτανία στις αρχές Αυγούστου. Δεν είναι τυχαίο ότι η εκδήλωση αποτελεί συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και τον Δήμο Καρπενησίου και τελεί υπό την αιγίδα του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Στερεάς Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δύο εκπληκτικής ομορφιάς εναλλακτικές διαδρομές, με την ίδια αφετηρία (Διπόταμα Προυσού) και τερματισμό (Πλατεία Προδρόμου):

- Διαδρομή 8 χλμ.: Ιδανική για όσους θέλουν να γνωρίσουν την ομορφιά του τρεξίματος ή πορείας δίπλα και μέσα σε ποτάμι. Διαδρομή 7,4 χλμ. μέσα στην κοίτη του Κρικελοπόταμου ποταμού με 35 περίπου περάσματα μέσα στο νερό και 640 μ. μονοπάτι με υψομετρική διαφορά 350 μ.

Κλείσιμο
- Διαδρομή 14 χλμ.: Πιο απαιτητική αλλά εξίσου πανέμορφη διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει 8 χλμ. διάσχισης μέσα στην κοίτη του Κρικελοπόταμου ποταμού (με περίπου 40 περάσματα νερού) και 6 χλμ. πεζοπορίας στο το Εθνικό μονοπάτι 11, με υψομετρική διαφορά 950 μ.

10α Παραποτάμια την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Ευρυτανία

Η εκκίνηση στα δέκατα ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ για όλες τις διαδρομές και κατηγορίες θα δοθεί στις2 Αυγούστου 2026 και ώρα 09:30. Για εγγραφές και όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για τα 10α ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ 2026 εδώ: ΕΟΣ ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ – Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Πάντα Βρέχει

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