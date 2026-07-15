Μαρινάκης: Ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο είναι ο Τσίπρας

Κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων για μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά: «Δεν το πιστεύει ούτε ο πιο προχωρημένος κατασκευαστής σεναρίων συνωμοσίας» – Τι είπε για εκλογές, αυτοδυναμία

Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ΟΝΕ, επέμεινε στη στρατηγική της εξάντλησης της τετραετίας, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο δεδομένο είναι πως οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και σε μία Κυριακή.







Όπως εξήγησε, κάθε επιπλέον ημέρα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας αποτελεί πολιτικό χρόνο κατά τον οποίο η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει απτά αποτελέσματα: από την αναβάθμιση των κέντρων υγείας μέχρι την ανακαίνιση σχολικών μονάδων.



«Οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με τον απολογισμό σου, αλλά και με το τι θα κάνεις», σημείωσε, περιγράφοντας τη βασική κυβερνητική γραμμή για την πορεία προς τις κάλπες.



Η αυτοδυναμία και το σενάριο για Σαμαρά Για την αυτοδυναμία, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε ότι η Νέα Δημοκρατία θέτει το δίλημμα «αυτοδυναμία ή χάος». «Εμείς επιδιώκουμε την αυτοδυναμία για συγκεκριμένους λόγους», είπε, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη ημέρα, καθώς αυτή τη φορά «δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι γύροι στις εκλογές».



Έστειλε, μάλιστα, μήνυμα και προς όσους συζητούν ήδη σενάρια επιλογής πρωθυπουργού μέσα από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις: «Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες, όχι τα γραφεία και οι κλειστές πόρτες».



Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Σχολιάζοντας τη σύνδεση δηλώσεων του Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και την αιχμή που άφησε ο πρωθυπουργός στην Εύβοια, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το σενάριο ότι αποτελούν αντικείμενο προσυνεννόησης: «Δεν θα το πίστευε ούτε ο πιο προχωρημένος κατασκευαστής σεναρίων συνωμοσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



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«Δεν αρκεί, μετά από κάποιους μήνες, να πεις “δεν πειράζει, αν τα βρούμε στις καρέκλες, πάμε να κάνουμε κυβέρνηση”», τόνισε, προσθέτοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία η διαμόρφωση της επόμενης ημέρας «δεν είναι αποτέλεσμα ενός deal».



Το ευθύβολο σε Τσιπρα Το πιο σκληρό χτύπημα, πάντως, το επιφύλαξε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις αναφορές του περί «έντιμης κυβέρνησης» και διαφθοράς. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως ηθικός κριτής, παρά τα πεπραγμένα της δικής του διακυβέρνησης.



Αναφέρθηκε στις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, στην κατάτμηση του έργου Πάτρα–Πύργος και στους χειρισμούς στο Μάτι, λέγοντας: «Εμείς δεν έχουμε το ηθικόμετρο, αλλά ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας».



Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα , καθαρό μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων για μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τονέδωσε ο Παύλος Μαρινάκης Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ΟΝΕ, επέμεινε στη στρατηγική της εξάντλησης της τετραετίας, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο δεδομένο είναι πως οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και σε μία Κυριακή.«Κάτι παραπάνω δεν ξέρει κανείς», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε από την Εύβοια πως οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Απέρριψε, παράλληλα, τη λογική ότι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες μπορεί από μόνη της να λύσει τα προβλήματα, χαρακτηρίζοντάς την πρακτική του παλιού πολιτικού συστήματος.Όπως εξήγησε, κάθε επιπλέον ημέρα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας αποτελεί πολιτικό χρόνο κατά τον οποίο η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει απτά αποτελέσματα: από την αναβάθμιση των κέντρων υγείας μέχρι την ανακαίνιση σχολικών μονάδων.«Οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με τον απολογισμό σου, αλλά και με το τι θα κάνεις», σημείωσε, περιγράφοντας τη βασική κυβερνητική γραμμή για την πορεία προς τις κάλπες.Για την αυτοδυναμία, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε ότι η Νέα Δημοκρατία θέτει το δίλημμα «αυτοδυναμία ή χάος». «Εμείς επιδιώκουμε την αυτοδυναμία για συγκεκριμένους λόγους», είπε, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη ημέρα, καθώς αυτή τη φορά «δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι γύροι στις εκλογές».Έστειλε, μάλιστα, μήνυμα και προς όσους συζητούν ήδη σενάρια επιλογής πρωθυπουργού μέσα από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις: «Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες, όχι τα γραφεία και οι κλειστές πόρτες».Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Σχολιάζοντας τη σύνδεση δηλώσεων του Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και την αιχμή που άφησε ο πρωθυπουργός στην Εύβοια, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το σενάριο ότι αποτελούν αντικείμενο προσυνεννόησης: «Δεν θα το πίστευε ούτε ο πιο προχωρημένος κατασκευαστής σεναρίων συνωμοσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι πολιτικές διαφορές δεν μπορούν να εξαφανιστούν μετά τις εκλογές για χάρη μιας συμφωνίας εξουσίας. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο, είναι και πολιτικές», είπε, παραπέμποντας στις διαφορετικές προσεγγίσεις για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις.«Δεν αρκεί, μετά από κάποιους μήνες, να πεις “δεν πειράζει, αν τα βρούμε στις καρέκλες, πάμε να κάνουμε κυβέρνηση”», τόνισε, προσθέτοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία η διαμόρφωση της επόμενης ημέρας «δεν είναι αποτέλεσμα ενός deal».Το πιο σκληρό χτύπημα, πάντως, το επιφύλαξε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις αναφορές του περί «έντιμης κυβέρνησης» και διαφθοράς. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως ηθικός κριτής, παρά τα πεπραγμένα της δικής του διακυβέρνησης.Αναφέρθηκε στις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, στην κατάτμηση του έργου Πάτρα–Πύργος και στους χειρισμούς στο Μάτι, λέγοντας: «Εμείς δεν έχουμε το ηθικόμετρο, αλλά ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να κουνάει το δάχτυλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας».

Απάντησε, τέλος, και στην επιλογή του κ. Τσίπρα να δηλώσει ότι θα στείλει «λουλούδια» στον Άδωνι Γεωργιάδη, αντί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις βαριές καταγγελίες που διατυπώθηκαν εναντίον του.



«Όταν ένας υπουργός της κυβέρνησης σε κατηγορεί για κάτι τόσο βαρύ, δεν στέλνεις λουλούδια. Κινείσαι στη Δικαιοσύνη», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.



Το μήνυμα για τη ΔΕΘ Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε και το περίγραμμα της κυβερνητικής κατεύθυνσης ενόψει της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, βάζοντας στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



«Η πολιτική αυτή πρέπει να περάσει στη μεσαία τάξη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το μη μισθολογικό κόστος πρέπει να μειωθεί περαιτέρω.



Όπως είπε, «τον δρόμο που έδειξε η προηγούμενη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πρέπει να τον συνεχίσουμε και στην επόμενη», διευκρινίζοντας ότι τις τελικές επιλογές για τους συντελεστές και τις παρεμβάσεις θα κάνει ο πρωθυπουργός.



Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, όσο περισσότερο μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων τόσο ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα και, τελικά, τα δημόσια έσοδα.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου 15.07.2026, 20:14