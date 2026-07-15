Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εγνατία Οδός Ελευθερούπολη

Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη
UPD:
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη.

Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.

Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
UPD:

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