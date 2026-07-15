Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στην Εγνατία Οδό στην Ελευθερούπολη

Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Παγγαίου.
Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας