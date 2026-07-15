Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό: Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κυψέλη Ρωγμές Μετροπόντικας Γραμμή 4

Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό: Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας

Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί - Από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου, αναφέρει η εταιρεία

Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό: Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας
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Σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, διαβεβαιώνει η Ελληνική Μετρό σε ανακοίνωση της. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Όπως αναφέρει η Ελληνικό Μετρό: Από τις 08/05/26 οι εργασίες του TBM έχουν ανασταλεί καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί, κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Η επιλογή αυτή ήταν συνέπεια της διαπίστωσης μετακινήσεων που υπερέβαιναν αυτές που είχαν προβλεφθεί στη μελέτη. Τα στελέχη του Ελληνικού Μετρό και του Αναδόχου έχουν λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα κτίρια, έχουν κάνει αυτοψίες και ενημερώνουν τους ενοίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος.

Επισημαίνεται ότι, βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, ο Ανάδοχος του έργου ως οφείλει έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Κατόπιν εντολής της Ελληνικό Μετρό στον Ανάδοχο του έργου και προκειμένου να επαναληφθούν οι εργασίες του TBM, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεν πρέπει να επισημανθεί ότι τα TBM (Μετροπόντικες) του έργου είναι μηχανήματα τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένα για εκδόσεις σηράγγων σε ιδιαίτερα εδάφη με δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις εκάστοτε γεωτεχνικές συνθήκες.

Η κατασκευή της σήραγγα της Γραμμής 4 του μετρό, όπως επισημαίνει η εταιρεία, εκτελείται σε πλήρη συμμόρφωση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για την κατασκευή σηράγγων σε αστικό περιβάλλον.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από το TBM Αθηνά η διάνοιξη στο τμήμα «Γουδή -Ευαγγελισμός» και έχει ξεκινήσει η αποσυναρμολόγησή του. Στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου - Ευαγγελισμός» επιχειρεί το TBM Νίκη, το οποίο έχει διέλθει κάτω από την πλατεία της Κυψέλης με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια.
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