Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Νεοναζί τρανς σε γυναικεία φυλακή μετά την αλλαγή φύλου: Ερωτήματα για τον νόμο περί αυτοπροσδιορισμού στη Γερμανία
Νεοναζί τρανς σε γυναικεία φυλακή μετά την αλλαγή φύλου: Ερωτήματα για τον νόμο περί αυτοπροσδιορισμού στη Γερμανία
Η Μάρλα Σβένια Λίμπιχ, μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ, εξαφανίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, αφού δεν εμφανίστηκε σε φυλακή για να εκτίσει ποινή 18 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί για δυσφήμιση και υποκίνηση φυλετικού μίσους - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Τσεχία
Νεοναζί τρανς, που εκδόθηκε σήμερα από την Τσεχία στη Γερμανία, οδηγήθηκε σε γυναικεία φυλακή, μολονότι οι αρχές υποψιάζονται ότι καταχράστηκε τη γερμανική νομοθεσία περί αυτοπροσδιορισμού του φύλου.
Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ -μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ- μεταφέρθηκε σε γυναικεία φυλακή της πόλης Κέμνιτς, ανέφερε ο Μπένεντικτ Μπέρντσεν, ένας εκπρόσωπος της τοπικής εισαγγελίας. «Ήταν συνεργάσιμη» και η διεύθυνση της φυλακής «εξετάζει το πώς θα εκτίσει την ποινή της».
Η 55χρονη Λίμπιχ είναι γνωστή προσωπικότητα της ακροδεξιάς στην ανατολική Γερμανία, εδώ και δεκαετίες. Εξαφανίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, αφού δεν εμφανίστηκε σε φυλακή για να εκτίσει ποινή 18 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί για δυσφήμιση και υποκίνηση φυλετικού μίσους.
Τον Απρίλιο συνελήφθη στη δυτική Τσεχία, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι τσεχικές αρχές απέρριψαν όλα τα αιτήματα της για να αποφύγει την έκδοση.
Στα τέλη του 2024 ο τότε Σβεν Λίμπιχ είχε αλλάξει φύλο, δηλώνοντας γυναίκα, μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου που διευκόλυνε αυτήν την αλλαγή στα μητρώα. Η ενέργειά του θεωρήθηκε ότι είχε ως στόχο να γελοιοποιήσει τον γερμανικό νόμο περί αυτοπροσδιορισμού που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024. Η σημερινή κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς έχει ανακοινώσει ότι θα επανεξετάσει τον νόμο αυτόν.
Το 2022 ο Σβεν Λίμπιχ διατάραξε μια «πορεία υπερηφάνειας» της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην πόλη Χάλε, χαρακτηρίζοντας τους συμμετέχοντες «παράσιτα της κοινωνίας», σύμφωνα με ακτιβιστές.
Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ -μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ- μεταφέρθηκε σε γυναικεία φυλακή της πόλης Κέμνιτς, ανέφερε ο Μπένεντικτ Μπέρντσεν, ένας εκπρόσωπος της τοπικής εισαγγελίας. «Ήταν συνεργάσιμη» και η διεύθυνση της φυλακής «εξετάζει το πώς θα εκτίσει την ποινή της».
Η 55χρονη Λίμπιχ είναι γνωστή προσωπικότητα της ακροδεξιάς στην ανατολική Γερμανία, εδώ και δεκαετίες. Εξαφανίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, αφού δεν εμφανίστηκε σε φυλακή για να εκτίσει ποινή 18 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί για δυσφήμιση και υποκίνηση φυλετικού μίσους.
Τον Απρίλιο συνελήφθη στη δυτική Τσεχία, με βάση ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι τσεχικές αρχές απέρριψαν όλα τα αιτήματα της για να αποφύγει την έκδοση.
Στα τέλη του 2024 ο τότε Σβεν Λίμπιχ είχε αλλάξει φύλο, δηλώνοντας γυναίκα, μετά την τροποποίηση του σχετικού νόμου που διευκόλυνε αυτήν την αλλαγή στα μητρώα. Η ενέργειά του θεωρήθηκε ότι είχε ως στόχο να γελοιοποιήσει τον γερμανικό νόμο περί αυτοπροσδιορισμού που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024. Η σημερινή κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς έχει ανακοινώσει ότι θα επανεξετάσει τον νόμο αυτόν.
Το 2022 ο Σβεν Λίμπιχ διατάραξε μια «πορεία υπερηφάνειας» της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην πόλη Χάλε, χαρακτηρίζοντας τους συμμετέχοντες «παράσιτα της κοινωνίας», σύμφωνα με ακτιβιστές.
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