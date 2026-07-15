Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη
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Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσσαλονίκη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νεοχωρούδα στη Θεσσαλονίκη
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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα ,15 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του Γαλλικού ποταμού, στη Νεοχωρουδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:00 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συμμετέχουν στην αεροπυρόσβεση 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Ωραιοκάστρου συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μήνυμα από το 112 εκδόθηκε στις 18:30 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχωρούδας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.



Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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