Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά στο διαμέρισμα στα Πατήσια που στοίχισε τη ζωή σε μία ηλικιωμένη και τραυμάτισε σοβαρά τον σύζυγό της
ΕΛΛΑΔΑ
ηλικιωμένο ζευγάρι Πατήσια Φωτιά Διαμέρισμα

Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά στο διαμέρισμα στα Πατήσια που στοίχισε τη ζωή σε μία ηλικιωμένη και τραυμάτισε σοβαρά τον σύζυγό της

Λίγο πριν χάσει τη ζωή της η ηλικιωμένη, περίπου 75 χρονών, φέρεται να είχε τηλεφωνήσει στην οικιακή βοηθό και της είπε να έρθει στο σπίτι τους

Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά στο διαμέρισμα στα Πατήσια που στοίχισε τη ζωή σε μία ηλικιωμένη και τραυμάτισε σοβαρά τον σύζυγό της
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Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μία ηλικιωμένη, περίπου 75 χρονών, να χάσει τη ζωή της, ενώ ο σύζυγός της - περίπου 80 ετών - νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που έσπευσαν στο σημείο, απεγκλώβισαν το ηλικιωμένο ζευγάρι. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λίγο πριν χάσει τη ζωή της η ηλικιωμένη φέρεται να είχε τηλεφωνήσει στην οικιακή βοηθό και της είπε να έρθει στο σπίτι τους. Ωστόσο, εκείνη δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως. 



Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου.

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Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά στο διαμέρισμα στα Πατήσια που στοίχισε τη ζωή σε μία ηλικιωμένη και τραυμάτισε σοβαρά τον σύζυγό της
Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά στο διαμέρισμα στα Πατήσια που στοίχισε τη ζωή σε μία ηλικιωμένη και τραυμάτισε σοβαρά τον σύζυγό της
Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά στο διαμέρισμα στα Πατήσια που στοίχισε τη ζωή σε μία ηλικιωμένη και τραυμάτισε σοβαρά τον σύζυγό της
Από την κουζίνα ξεκίνησε η φωτιά στο διαμέρισμα στα Πατήσια που στοίχισε τη ζωή σε μία ηλικιωμένη και τραυμάτισε σοβαρά τον σύζυγό της
1 ΣΧΟΛΙΟ

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