Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ανανέωσε και επίσημα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030 με τον Παναθηναϊκό
Ανανέωσε και επίσημα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030 με τον Παναθηναϊκό
Το βίντεο της πράσινης ΚΑΕ συνοδεύτηκε με το τραγούδι «The Show Must Go On» των Queen
Το μόνο που απέμενε για την οριστικοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό ήταν η επίσημη ανακοίνωση!
Όπερ και εγένετο! Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού φόργουορντ έως και το 2030.
Όπως είναι γνωστό ο Ερνανγκόμεθ είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως και το καλοκαίρι του 2027 αλλά αμφότερες οι δύο πλευρές ήθελαν να επεκτείνουν την συνεργασία τους.
Παρά τις «σειρήνες» από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χουάντσο ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατήσει στο «T-Center» για συνολικά επτά χρόνια!
Όπερ και εγένετο! Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ανανέωση του συμβολαίου του Ισπανού φόργουορντ έως και το 2030.
Όπως είναι γνωστό ο Ερνανγκόμεθ είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως και το καλοκαίρι του 2027 αλλά αμφότερες οι δύο πλευρές ήθελαν να επεκτείνουν την συνεργασία τους.
Παρά τις «σειρήνες» από την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Χουάντσο ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο το οποίο θα τον κρατήσει στο «T-Center» για συνολικά επτά χρόνια!
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