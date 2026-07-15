Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Τρίχρονο παιδί έπεσε από μπαλκόνι στην Αλόννησο και τραυματίστηκε στο κεφάλι, διακομίστηκε στον Βόλο
Τρίχρονο παιδί έπεσε από μπαλκόνι στην Αλόννησο και τραυματίστηκε στο κεφάλι, διακομίστηκε στον Βόλο
Το παιδί, που έκανε διακοπές με την οικογένειά του από την Ιταλία, έπεσε στο δρόμο από ύψος τριών μέτρων την ώρα που έπαιζε
Με τραύμα στο κεφάλι οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου τρίχρονο αγόρι το οποίο μαζί με τους γονείς του έκανε διακοπές στην Αλόννησο.
Η οικογένεια Ιταλών, βρισκόταν σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, όταν το παιδί την ώρα που έπαιζε στο μπαλκόνι έπεσε στον δρόμο από ύψος τριών μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.
Οι γονείς του το μετέφεραν στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου γύρω στη 13:30 το μεσημέρι και από εκεί κινητοποιήθηκε το λιμενικό για να διακομιστεί στον Βόλο.
Το σκάφος έφτασε στο λιμάνι γύρω στις 16.30 και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε, στο νοσοκομείο για νοσηλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr υπάρχε πιθανότητα στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα στην παιδιατρική.
Η οικογένεια Ιταλών, βρισκόταν σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, όταν το παιδί την ώρα που έπαιζε στο μπαλκόνι έπεσε στον δρόμο από ύψος τριών μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.
Οι γονείς του το μετέφεραν στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου γύρω στη 13:30 το μεσημέρι και από εκεί κινητοποιήθηκε το λιμενικό για να διακομιστεί στον Βόλο.
Το σκάφος έφτασε στο λιμάνι γύρω στις 16.30 και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε, στο νοσοκομείο για νοσηλεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr υπάρχε πιθανότητα στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα στην παιδιατρική.
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