Ο Μερτς υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του και προανήγγειλε νέες περικοπές

«Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη», επανέλαβε και διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία καλύπτει ταχύτατα τις αμυντικές αδυναμίες της





«Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη», επανέλαβε ο καγκελάριος στο πλαίσιο της καθιερωμένης «θερινής συνέντευξης Τύπου» ενόψει της καλοκαιρινής ανάπαυλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν «χάνει τον ύπνο του» επειδή η Γερμανία δεν είναι σε θέση να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία.







Παραδέχθηκε ταυτόχρονα ότι η



Με το βλέμμα μάλιστα στις ΗΠΑ, επισήμανε ότι π.χ. η απόφασή του για άρση του «φρένου χρέους» οφείλεται «στους χειρισμούς της Ουκρανίας από τον έναν ή τον άλλον εταίρο σε όλον τον κόσμο». Υπάρχουν «προετοιμασίες για περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα πολύ πέρα από την Ουκρανία», συνέχισε και αναφέρθηκε κυρίως στη Μολδαβία και στις χώρες της Βαλτικής.







«Τώρα πρέπει να εστιάζουμε κυρίως στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η ΕΕ έχει 100 εκατομμύρια περισσότερους κατοίκους από τις ΗΠΑ και θα μπορούσε να είναι πολύ ισχυρότερη, εάν εντατικοποιείτο η συνεργασία», τόνισε.



Στα θέματα εσωτερικής πολιτικής και ενόψει των εκλογών στα κρατίδια της Σαξονίας - Άνχαλτ, του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας και του Βερολίνου τον Σεπτέμβριο, ο καγκελάριος επαναβεβαίωσε ότι το κόμμα του (CDU) εξακολουθεί να απορρίπτει οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και με την Αριστερά.



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Οι προεκλογικές εκστρατείες μόλις ξεκινούν και αυτή την αισιοδοξία θα τη διατηρήσω μέχρι τις 18:00 το βράδυ των εκλογών», είπε χαρακτηριστικά και απηύθυνε έκκληση προς τους υποψήφιους ψηφοφόρους της AfD: «Κοιτάξτε με προσοχή. Μην επιτρέπετε να ενημερώνεστε μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δείτε τι προσπαθεί να πετύχει η κυβέρνηση.



Προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να σταθεροποιήσουμε και να προωθήσουμε τη χώρα μας. Δεν θέλουμε κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις, αλλά αντιθέτως επιδιώκουμε τον υψηλότερο δυνατό βαθμό κοινωνικοπολιτικής συναίνεσης», υπογράμμισε και εξήγησε ότι εάν ένα ακροδεξιό κόμμα έμπαινε σε γερμανική κυβέρνηση, αυτό θα είχε πολύ διαφορετική σημασία από ό,τι εάν συνέβαινε σε άλλη χώρα της ΕΕ, λόγω της ιστορίας της Γερμανίας και του παρελθόντος της.



Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο μάλιστα ζήτησε από «εξωτερικές δυνάμεις» να μην αναμιγνύονται στις γερμανικές εκλογές, όπως η Γερμανία δεν αναμιγνύεται στις δικές τους.



Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπερασπίστηκε σήμερα τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του, προανήγγειλε περαιτέρω περικοπές κοινωνικών επιδομάτων και νέα μέτρα για την οικονομία, ενώ προσπάθησε να εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση των κρατιδιακών εκλογών του Σεπτεμβρίου και δήλωσε στωικά ότι «δεν παραπονιέται» για τη χαμηλή αποδοχή του στις δημοσκοπήσεις.«Δεν ζούμε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη», επανέλαβε ο καγκελάριος στο πλαίσιο της καθιερωμένης «θερινής συνέντευξης Τύπου» ενόψει της καλοκαιρινής ανάπαυλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν «χάνει τον ύπνο του» επειδή η Γερμανία δεν είναι σε θέση να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία.«Δεν θα πήγαινα τόσο μακριά, αλλά με ανησυχεί που αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε», δήλωσε, ενώ διαβεβαίωσε ότι εντός του ΝΑΤΟ υπάρχει ένα «αρκετά υψηλό επίπεδο αποτροπής».Παραδέχθηκε ταυτόχρονα ότι η Γερμανία είναι ο κύριος στόχος κυβερνοεπιθέσεων, «σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτή τη στιγμή» και διαβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες για την ταχεία κάλυψη των αδυναμιών. Απαντώντας σε όσους τον περιγράφουν επικριτικά ως «καγκελάριο Εξωτερικών», ο κ. Μερτς δήλωσε ότι ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται τον όρο ως μομφή, αλλά ως «ακριβή περιγραφή» του ρόλου του, καθώς θεωρεί ότι «εσωτερική και εξωτερική πολιτική δεν μπορούν πλέον να διαχωριστούν».Με το βλέμμα μάλιστα στις ΗΠΑ, επισήμανε ότι π.χ. η απόφασή του για άρση του «φρένου χρέους» οφείλεται «στους χειρισμούς της Ουκρανίας από τον έναν ή τον άλλον εταίρο σε όλον τον κόσμο». Υπάρχουν «προετοιμασίες για περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα πολύ πέρα από την Ουκρανία», συνέχισε και αναφέρθηκε κυρίως στη Μολδαβία και στις χώρες της Βαλτικής.Στο ίδιο πλαίσιο ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δύναμη να διαδραματίσει ισχυρό διεθνή ρόλο και έκανε λόγο για «ειδική ευθύνη» της Γερμανίας να συμβάλει στην επιτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής.«Τώρα πρέπει να εστιάζουμε κυρίως στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η ΕΕ έχει 100 εκατομμύρια περισσότερους κατοίκους από τις ΗΠΑ και θα μπορούσε να είναι πολύ ισχυρότερη, εάν εντατικοποιείτο η συνεργασία», τόνισε.Στα θέματα εσωτερικής πολιτικής και ενόψει των εκλογών στα κρατίδια της Σαξονίας - Άνχαλτ, του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας και του Βερολίνου τον Σεπτέμβριο, ο καγκελάριος επαναβεβαίωσε ότι το κόμμα του (CDU) εξακολουθεί να απορρίπτει οποιαδήποτε πιθανότητα συνεργασίας με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και με την Αριστερά.«Έχουμε σαφείς κομματικές αποφάσεις σχετικά με αυτό και δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλλω ότι θα τις τηρήσουμε», δήλωσε ερωτώμενος εάν μπορούσε να εγγυηθεί ότι το κόμμα του δεν θα συνεργαστεί στη Σαξονία-'Ανχαλτ με την AfD ή με την Αριστερά. Επιπλέον, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, παρά το προβάδισμα, «θα καταφέρουμε τελικά να αποτρέψουμε μια πλειοψηφία της AfD».Οι προεκλογικές εκστρατείες μόλις ξεκινούν και αυτή την αισιοδοξία θα τη διατηρήσω μέχρι τις 18:00 το βράδυ των εκλογών», είπε χαρακτηριστικά και απηύθυνε έκκληση προς τους υποψήφιους ψηφοφόρους της AfD: «Κοιτάξτε με προσοχή. Μην επιτρέπετε να ενημερώνεστε μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δείτε τι προσπαθεί να πετύχει η κυβέρνηση.Προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να σταθεροποιήσουμε και να προωθήσουμε τη χώρα μας. Δεν θέλουμε κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις, αλλά αντιθέτως επιδιώκουμε τον υψηλότερο δυνατό βαθμό κοινωνικοπολιτικής συναίνεσης», υπογράμμισε και εξήγησε ότι εάν ένα ακροδεξιό κόμμα έμπαινε σε γερμανική κυβέρνηση, αυτό θα είχε πολύ διαφορετική σημασία από ό,τι εάν συνέβαινε σε άλλη χώρα της ΕΕ, λόγω της ιστορίας της Γερμανίας και του παρελθόντος της.Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο μάλιστα ζήτησε από «εξωτερικές δυνάμεις» να μην αναμιγνύονται στις γερμανικές εκλογές, όπως η Γερμανία δεν αναμιγνύεται στις δικές τους.

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν θεωρεί ότι ο ομοσπονδιακός κυβερνητικός συνασπισμός (CDU/CSU-SPD) έχει κάνει ό,τι μπορούσε προκειμένου να αποτρέψει την ενίσχυση της ακροδεξιάς, ο κ. Μερτς απάντησε: «Έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε ολοκληρώσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις και έχουμε ξεκινήσει άλλες. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι θετικό. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει βρει τον ρυθμό της, παρά κάποιες επικρίσεις. Έχουμε φέρει αποτελέσματα».



Οι μεταρρυθμίσεις ωστόσο θα διαρκέσουν περισσότερο του αναμενόμενου διευκρίνισε, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι η βελτίωση στην οικονομία θα γίνει σύντομα αισθητή - «αν και αυτό εξαρτάται και από την τιμή του πετρελαίου, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή».



Ο κ. Μερτς πάντως δεν έκρυψε ότι «λόγω του ελλείμματος των 30 δισεκατομμυρίων», έρχονται και νέες περικοπές, π.χ. στα επιδόματα γονέων, για τα οποία όμως άφησε ακόμη ανοιχτό το περιθώριο διαπραγμάτευσης, ειδικά για την προκαταβολή διατροφής για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών όταν ένας γονέας δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Η υπουργός Οικογένειας Κάριν Πριν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να μειώσει το ύψος της προκαταβολής στις περιπτώσεις παιδιών 16-18 ετών, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και από τον κυβερνητικό εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).



Η κυβέρνηση πάντως παραμένει χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, ενώ ο ίδιος ο καγκελάριος είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής.



«Αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί και προσπαθώ να προσδιορίσω τους λόγους. Σίγουρα υπάρχουν προσδοκίες στις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανταποκριθεί», σχολίασε σχετικά ο Φρίντριχ Μερτς, ενώ για τις προσωπικές του δημοσκοπικές επιδόσεις δήλωσε:



«Δεν παραπονιέμαι γι' αυτό. Το παίρνω όπως έχει. Βλέπω αυτή την κατάσταση με τις δημοσκοπήσεις περισσότερο ως κίνητρο για να συνεχιστεί η δουλειά, να βελτιωθεί».



Ο κ. Μερτς δέχθηκε όμως και ακόμη πιο προσωπικές ερωτήσεις: «Έπειτα από 14 μήνες στο αξίωμα, ποια θεωρείτε την πιο αδύναμη στιγμή σας;», ρώτησε δημοσιογράφος του ZDF.



«Θα πρέπει να το σκεφτώ αυτό», είπε ο καγκελάριος, κουνώντας το κεφάλι του, για να συνεχίσει ο ίδιος δημοσιογράφος: «Από ποια λάθη έχετε μάθει;».



«Είναι ένα σύστημα που σε διδάσκει και έτσι μαθαίνω κάθε μέρα κάτι καινούργιο», δήλωσε ο καγκελάριος χαμογελώντας.