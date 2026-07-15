Απομακρύνθηκαν τα μπάζα από την Σκάλα Ωρωπού μετά την παράνομη παρέμβαση στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης κοντά στη λιμνοθάλασσα - Πάνω από 15 φορτηγά χρειάστηκαν για την απομάκρυνση των υλικών





Σύμφωνα με τον Δήμο Ωρωπού, παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Κτηματικής Υπηρεσίας απομακρύνθηκαν τα μπάζα και τα βαριά υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αυθαίρετης κατασκευής και αυτοσχέδιου μόλου για την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών.



χρειάστηκαν περισσότερα από 15 φορτηγά, ενώ τα μπάζα μεταφέρθηκαν σε ειδικά αδειοδοτημένη μονάδα για τη νόμιμη διαχείριση και επεξεργασία τους. Όπως αναφέρεται, το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης καλύφθηκε από τους υπαίτιους.











Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης ανέφερε: «Είχαμε δεσμευτεί ότι αυτή η περιβαλλοντική προσβολή δεν θα έμενε χωρίς απάντηση και σήμερα η δέσμευσή μας έγινε πράξη. Οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και ανέλαβαν το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού, το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής και τις υπηρεσίες του Δήμου Ωρωπού για την άμεση κινητοποίηση, τη συνεργασία και την αποφασιστικότητά τους. Προστατεύουμε τις ακτές μας. Αποκαθιστούμε το φυσικό περιβάλλον. Υπερασπιζόμαστε με πράξεις τον τόπο μας».



Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η παραλία επανήλθε στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την παράνομη παρέμβαση.



Κλείσιμο Η ανακοίνωση του Δήμου Ωρωπού «Περίπου τρεις μήνες μετά το αυθαίρετο μπάζωμα στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, κοντά στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα, ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου.



Παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Κτηματικής Υπηρεσίας, απομακρύνθηκαν τα μπάζα και τα βαριά υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αυθαίρετης κατασκευής και αυτοσχέδιου μόλου ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.



Για την απομάκρυνσή τους απαιτήθηκαν περισσότερα από 15 φορτηγά, ενώ τα υλικά μεταφέρθηκαν σε ειδικά αδειοδοτημένη μονάδα για τη νόμιμη διαχείριση και επεξεργασία τους.



Το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης ανέλαβαν οι υπαίτιοι.



Ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου οι εργασίες αποκατάστασης στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού , περίπου τρεις μήνες μετά το αυθαίρετο μπάζωμα που είχε πραγματοποιηθεί κοντά στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα της περιοχής.Σύμφωνα με τον, παρουσία στελεχών του, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Κτηματικής Υπηρεσίας απομακρύνθηκαν τα μπάζα και τα βαριά υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αυθαίρετης κατασκευής και αυτοσχέδιου μόλου για την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών.Για την απομάκρυνση των υλικών, ενώ τα μπάζα μεταφέρθηκαν σε ειδικάγια τη νόμιμη διαχείριση και επεξεργασία τους. Όπως αναφέρεται, το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης καλύφθηκε από τους υπαίτιους.Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 23 Απριλίου 2026 και είχε προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της περιβαλλοντικής σημασίας της συγκεκριμένης περιοχής.Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης ανέφερε: «Είχαμε δεσμευτεί ότι αυτή η περιβαλλοντική προσβολή δεν θα έμενε χωρίς απάντηση και σήμερα η δέσμευσή μας έγινε πράξη. Οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και ανέλαβαν το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού, το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής και τις υπηρεσίες του Δήμου Ωρωπού για την άμεση κινητοποίηση, τη συνεργασία και την αποφασιστικότητά τους. Προστατεύουμε τις ακτές μας. Αποκαθιστούμε το φυσικό περιβάλλον. Υπερασπιζόμαστε με πράξεις τον τόπο μας».Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η παραλία επανήλθε στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την παράνομη παρέμβαση.«Περίπου τρεις μήνες μετά το αυθαίρετο μπάζωμα στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, κοντά στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα, ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου.Παρουσία στελεχών του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Κτηματικής Υπηρεσίας, απομακρύνθηκαν τα μπάζα και τα βαριά υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία αυθαίρετης κατασκευής και αυτοσχέδιου μόλου ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.Για την απομάκρυνσή τους απαιτήθηκαν περισσότερα από 15 φορτηγά, ενώ τα υλικά μεταφέρθηκαν σε ειδικά αδειοδοτημένη μονάδα για τη νόμιμη διαχείριση και επεξεργασία τους.Το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης ανέλαβαν οι υπαίτιοι.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 23 Απριλίου 2026 και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, λόγω της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής.



Ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, δήλωσε: «Είχαμε δεσμευτεί ότι αυτή η περιβαλλοντική προσβολή δεν θα έμενε χωρίς απάντηση και σήμερα η δέσμευσή μας έγινε πράξη. Οι υπαίτιοι εντοπίστηκαν και ανέλαβαν το σύνολο των εξόδων αποκατάστασης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Λιμενικό Τμήμα Ωρωπού, το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, την Κτηματική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής και τις υπηρεσίες του Δήμου Ωρωπού για την άμεση κινητοποίηση, τη συνεργασία και την αποφασιστικότητά τους.Προστατεύουμε τις ακτές μας. Αποκαθιστούμε το φυσικό περιβάλλον. Υπερασπιζόμαστε με πράξεις τον τόπο μας».



Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η παραλία επανήλθε στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την παράνομη παρέμβαση.»