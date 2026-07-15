Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Υπο μερικό έλεγχο η φωτιά στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης
Υπο μερικό έλεγχο η φωτιά στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης
Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο
Υπο μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) σε χαμηλή βλάστηση στο Ανατολικό στον δήμο Δέλτα της Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Η φωτιά καίει σε βαλτώδες σημείο με αποτέλεσμα να μη μπορούν να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του δήμου.
Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Η φωτιά καίει σε βαλτώδες σημείο με αποτέλεσμα να μη μπορούν να προσεγγίσουν οι υδροφόρες του δήμου.
Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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