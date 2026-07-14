Πανεπιστήμια Κύπρου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για αιτήσεις, μόρια και στέγαση

Για πολλούς υποψηφίους
των Πανελλαδικών Εξετάσεων
η συμπλήρωση του ελληνικού μηχανογραφικού
δεν αποτελεί τη μοναδική διαδρομή προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση
.
Μια ακόμη σημαντική επιλογή ανοίγεται μέσω των δημόσιων Πανεπιστημίων
της Κύπρου
, τα οποία κάθε χρόνο υποδέχονται φοιτητές από την Ελλάδα και προσφέρουν τη δυνατότητα διεκδίκησης μιας θέσης σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Το λεγόμενο «δεύτερο μηχανογραφικό» για την Κύπρο αφορά υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επιθυμούν να εξετάσουν μια διαφορετική ακαδημαϊκή επιλογή, σε ένα περιβάλλον όπου η γλώσσα διδασκαλίας, η ευρωπαϊκή ταυτότητα των ιδρυμάτων και η γεωγραφική εγγύτητα αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοίνωσαν τη διαδικασία εισδοχής Ελλαδιτών υποψηφίων στα προπτυχιακά τους προγράμματα.
Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά δύο δημόσια Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας:
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας και διαθέτει προγράμματα σπουδών σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, όπως ανθρωπιστικές, θετικές, κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά, πολυτεχνικές και ιατρικές επιστήμες. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΤΕΠΑΚ
Το ΤΕΠΑΚ, με κύρια έδρα τη Λεμεσό και παρουσία στην Πάφο, προσφέρει προγράμματα σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες επιστήμες, την τεχνολογία και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα.
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέση στα δύο Πανεπιστήμια θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η πλατφόρμα αιτήσεων:
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ΕΔΩ
.
Η υποβολή ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 13:00.
Σημειώνεται, ότι η τήρηση της προθεσμίας είναι απαραίτητη, καθώς μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη διαδικασία.
Ποιοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Η διαδικασία απευθύνεται σε υποψηφίους από την Ελλάδα που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα, δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2026, το 2025 ή το 2024.
Έτσι, η δυνατότητα δεν περιορίζεται μόνο στους φετινούς αποφοίτους, αλλά επεκτείνεται και σε υποψηφίους προηγούμενων ετών που επιθυμούν να διεκδικήσουν μια νέα ευκαιρία εισαγωγής.