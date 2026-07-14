Πανεπιστήμια Κύπρου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για αιτήσεις, μόρια και στέγαση

Δεύτερη ευκαιρία μετά τις Πανελλαδικές 2026-2027: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοίνωσαν τη διαδικασία εισδοχής Ελλαδιτών υποψηφίων στα προπτυχιακά τους προγράμματα





Μια ακόμη σημαντική επιλογή ανοίγεται μέσω των







Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοίνωσαν τη διαδικασία εισδοχής Ελλαδιτών υποψηφίων στα προπτυχιακά τους προγράμματα.



Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά δύο δημόσια Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας:



Το Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας και διαθέτει προγράμματα σπουδών σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, όπως ανθρωπιστικές, θετικές, κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά, πολυτεχνικές και ιατρικές επιστήμες. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Κύπρου.



Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΤΕΠΑΚ Το ΤΕΠΑΚ, με κύρια έδρα τη Λεμεσό και παρουσία στην Πάφο, προσφέρει προγράμματα σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες επιστήμες, την τεχνολογία και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα.



Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέση στα δύο Πανεπιστήμια θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Κύπρου.



Η πλατφόρμα αιτήσεων: Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά



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Σημειώνεται, ότι η τήρηση της προθεσμίας είναι απαραίτητη, καθώς μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη διαδικασία.



Ποιοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής Η διαδικασία απευθύνεται σε υποψηφίους από την Ελλάδα που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα, δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2026, το 2025 ή το 2024.



Έτσι, η δυνατότητα δεν περιορίζεται μόνο στους φετινούς αποφοίτους, αλλά επεκτείνεται και σε υποψηφίους προηγούμενων ετών που επιθυμούν να διεκδικήσουν μια νέα ευκαιρία εισαγωγής.



Για πολλούς υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων η συμπλήρωση του ελληνικού μηχανογραφικού δεν αποτελεί τη μοναδική διαδρομή προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση Μια ακόμη σημαντική επιλογή ανοίγεται μέσω των δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου , τα οποία κάθε χρόνο υποδέχονται φοιτητές από την Ελλάδα και προσφέρουν τη δυνατότητα διεκδίκησης μιας θέσης σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.Το λεγόμενο «δεύτερο μηχανογραφικό» για την Κύπρο αφορά υποψηφίους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επιθυμούν να εξετάσουν μια διαφορετική ακαδημαϊκή επιλογή, σε ένα περιβάλλον όπου η γλώσσα διδασκαλίας, η ευρωπαϊκή ταυτότητα των ιδρυμάτων και η γεωγραφική εγγύτητα αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοίνωσαν τη διαδικασία εισδοχής Ελλαδιτών υποψηφίων στα προπτυχιακά τους προγράμματα.Ειδικότερα, η διαδικασία αφορά δύο δημόσια Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας:Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας και διαθέτει προγράμματα σπουδών σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, όπως ανθρωπιστικές, θετικές, κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά, πολυτεχνικές και ιατρικές επιστήμες. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Κύπρου.Το ΤΕΠΑΚ, με κύρια έδρα τη Λεμεσό και παρουσία στην Πάφο, προσφέρει προγράμματα σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες επιστήμες, την τεχνολογία και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα.Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέση στα δύο Πανεπιστήμια θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Κύπρου.Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ΕΔΩ Η υποβολή ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 13:00.Σημειώνεται, ότι η τήρηση της προθεσμίας είναι απαραίτητη, καθώς μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη διαδικασία.Η διαδικασία απευθύνεται σε υποψηφίους από την Ελλάδα που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα, δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2026, το 2025 ή το 2024.Έτσι, η δυνατότητα δεν περιορίζεται μόνο στους φετινούς αποφοίτους, αλλά επεκτείνεται και σε υποψηφίους προηγούμενων ετών που επιθυμούν να διεκδικήσουν μια νέα ευκαιρία εισαγωγής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν Η αίτηση ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων, ώστε να αποδεικνύεται και η συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.



Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά σε σαρωμένη μορφή PDF, ώστε ο φάκελός τους να θεωρηθεί πλήρης. Σημειώνεται, ότι η σωστή και πλήρης υποβολή των δικαιολογητικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία.



Πώς διαμορφώνονται τα μόρια εισαγωγής Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τη βαθμολογία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις των ετών 2026, 2025 ή 2024, ο υπολογισμός γίνεται από τον μέσο όρο των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.



Ο τρόπος υπολογισμού είναι: Σύνολο μορίων = (Βαθμός μαθήματος 1 + Μάθημα 2 + Μάθημα 3 + Μάθημα 4) × 0,25



Σε ορισμένα Τμήματα απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξεταστεί στο ειδικό μάθημα, να έχει επιτύχει τη βάση, δηλαδή να έχει βαθμό τουλάχιστον 10/20.



Η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων, ωστόσο, δεν προσμετράται στον παραπάνω υπολογισμό των μορίων, καθώς στα Τμήματα όπου απαιτούνται ειδικά μαθήματα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς και να έχουν εξασφαλίσει τη βάση τουλάχιστον 10/20.



Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα Οι υποψήφιοι αναμένεται να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας εισδοχής στις 30 Ιουλίου 2026. Η ανακοίνωση θα γίνει μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των δύο Πανεπιστημίων.



Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.



Τι προβλέπεται σε περίπτωση κενών θέσεων Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται απαραίτητα με την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση που παραμείνουν κενές θέσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί δεύτερη κατανομή. Στη δεύτερη φάση μπορούν να συμμετέχουν όσοι είχαν λάβει μέρος στην πρώτη κατανομή.



Η διαδικασία αυτή μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε υποψηφίους να βελτιώσουν τη θέση επιλογής τους αλλά και σε όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση σε Τμήματα όπου εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.



Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται μαζί με τα αποτελέσματα της πρώτης κατανομής, ενώ οι υποψήφιοι ενημερώνονται και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.



Η φοιτητική στέγαση στην Κύπρο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οικογένειες Η επιλογή ενός Πανεπιστημίου στην Κύπρο δεν αφορά μόνο το ακαδημαϊκό κομμάτι. Ένας σημαντικός παράγοντας για τις οικογένειες είναι το κόστος διαμονής και οι δυνατότητες φοιτητικής στέγασης.



Πιο αναλυτικά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία στην Πανεπιστημιούπολη, συνολικής δυναμικότητας 208 δωματίων. Από αυτά, για φοιτητές από την Ελλάδα και Έλληνες της Διασποράς προβλέπονται συνολικά 40 δωμάτια.



Συγκεκριμένα, για τους πρωτοετείς φοιτητές από Ελλάδα και Διασπορά προβλέπονται 25 δωμάτια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:



- 20 δωμάτια για προπτυχιακούς φοιτητές της Α’ κατανομής



- 2 δωμάτια για προπτυχιακούς φοιτητές της Β’ κατανομής



- 3 δωμάτια για πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές



Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ενώ η αίτηση για τη φοιτητική εστία υποβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής.



Το ΤΕΠΑΚ προβλέπει δυνατότητα στέγασης για κάθε νεοεισερχόμενο προπτυχιακό φοιτητή από την Ελλάδα. Η διαμονή μπορεί να πραγματοποιηθεί στη φοιτητική εστία Apollonia ή στη φοιτητική εστία Βερεγγάρια. Για προγράμματα που έχουν έδρα την Πάφο υπάρχει συνεργασία με τη φοιτητική εστία του Δήμου Πάφου.



Η επιδοτούμενη τιμή διαμονής ανέρχεται σε350 ευρώ τον μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος πρωτοετής φοιτητής δεν εξασφαλίσει δωμάτιο και επιλέξει ιδιωτική ενοικίαση, δικαιούται επίδομα ενοικίου ύψους 250 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες.



Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, η κατανομή δωματίων και η παροχή επιδόματος ενοικίου πραγματοποιούνται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.



Η επιλογή της Κύπρου χρειάζεται σωστή ενημέρωση Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δυνατότητα σπουδών στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική για αρκετούς υποψηφίους των Πανελλαδικών.



Οι λόγοι που αρκετοί Έλληνες μαθητές στρέφονται στα κυπριακά δημόσια Πανεπιστήμια είναι συνήθως επειδή συνδυάζουν σπουδές σε ελληνόφωνο περιβάλλον, ευρωπαϊκή αναγνώριση τίτλων, σύγχρονες εγκαταστάσεις, δυνατότητες διεθνών συνεργασιών και διαφορετικές ευκαιρίες εισαγωγής σε σχέση με το ελληνικό σύστημα.



Ωστόσο, η απόφαση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην πιθανότητα εισαγωγής. Απαιτείται συνολική αξιολόγηση του αντικειμένου σπουδών, των επαγγελματικών προοπτικών, των απαιτήσεων κάθε Τμήματος, του κόστους διαβίωσης, της φοιτητικής στέγασης καθώς και των προσωπικών στόχων και αναγκών κάθε υποψηφίου.