Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Hellenic Train Θεσσαλονίκη Λιτόχωρο

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη
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Αποκαταστάθηκε στις 11:06 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης - Λάρισας - Θεσσαλονίκης.
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