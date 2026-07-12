Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου λόγω πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Hellenic Train Λιτόχωρο Πυρκαγιά

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου λόγω πυρκαγιάς

Η Hellenic Train προχώρησε σε τροποποιήσεις και υποκατάσταση δρομολογίων με λεωφορεία, ενώ το Intercity 51 προς Αθήνα εξυπηρετείται οδικά λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας

Hellenic Train: Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου λόγω πυρκαγιάς
Πυρκαγιά λίγο πριν τις 05.00 της Κυριακής 12 Ιουνίου εκδηλώθηκε σε εμπορική αμαξοστοιχία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατέος, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να διακοπή από τις 04:50 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου, με ακινητοποιήσεις συρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είχε εκδηλωθεί αρκετά μέτρα νωρίτερα πριν το σιδηροδρομικό σταθμό Πλατέος στο σύστημα πέδησης και στις μπαταρίες με αποτέλεσμα στο σημείο της μηχανής να εκδηλωθεί φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλεξάνδρειας, οι οποίες έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και την κατέσβησαν, αποτρέποντας την επέκτασή της στα ξερά χόρτα που βρίσκονται κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής.

Αναμένεται η άφιξη τεχνικού συνεργείου για την αποκατάσταση της γραμμής και την απομάκρυνση της αμαξοστοιχίας για να μπορέσει να αποδοθεί η γραμμή στην κυκλοφορία.
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Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train:
– Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1590 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Λιτόχωρο, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) και 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) παραμένουν στους Σταθμούς Θεσσαλονίκης και Λάρισας, αντίστοιχα.

– Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Κλείσιμο
– Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο IC51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 200 επιβάτες, θα υποκατασταθεί με λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών της.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πορεία της κατάστασης.

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