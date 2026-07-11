Μάχη για την ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, βίντεο πριν την στιγμή της έκρηξης στο μικροσκόπιο των Αρχών
Μάχη για την ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, βίντεο πριν την στιγμή της έκρηξης στο μικροσκόπιο των Αρχών
Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα στους συλληφθέντες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη
Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση τριών από τους έντεκα τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη που σημειώθηκε εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης (09/07). Οι πολυεγκαυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα και συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία δίνοντας μάχη για τη ζωή τους.
Συγκεκριμένα:
- Ένας 41χρονος νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με εγκαύματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων.
- Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας 54χρονος, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και παρουσιάζει σοβαρή υποθερμία. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά σοβαρή, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα 24ωρα είναι καθοριστικά.
- Ο τρίτος βαριά τραυματίας είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν: Η δίωξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφορά τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
Παρότι έχει υπάρξει αναφορά για πιθανή ανάφλεξη από τσιγάρο, οι πρώτες εκτιμήσεις των ανακριτικών υπαλλήλων συγκλίνουν στο ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών μέσα στο συνεργείο, με χρήση φλόγιστρου, κοντά σε φιάλες οξυγόνου.
Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και, όταν έφτασε στο βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εργαζόμενοι και να καταστραφούν ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις στο οικοδομικό τετράγωνο.
Συγκεκριμένα:
- Ένας 41χρονος νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με εγκαύματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων.
- Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας 54χρονος, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και παρουσιάζει σοβαρή υποθερμία. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά σοβαρή, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα 24ωρα είναι καθοριστικά.
- Ο τρίτος βαριά τραυματίας είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.
Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα στους συλληφθέντεςΠοινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι κατηγορούμενοι είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου που εξερράγη μετά από διαρροή υγραερίου, πιθανότατα προπανίου.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν: Η δίωξη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφορά τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάςΟι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και βίντεο που καταγράφουν τις στιγμές αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς και λίγο πριν από τη μεγάλη έκρηξη.
Παρότι έχει υπάρξει αναφορά για πιθανή ανάφλεξη από τσιγάρο, οι πρώτες εκτιμήσεις των ανακριτικών υπαλλήλων συγκλίνουν στο ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών μέσα στο συνεργείο, με χρήση φλόγιστρου, κοντά σε φιάλες οξυγόνου.
Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και, όταν έφτασε στο βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εργαζόμενοι και να καταστραφούν ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις στο οικοδομικό τετράγωνο.
Πήραν προθεσμία οι κατηγορούμενοιΟι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
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