Η LA VIE EN ROSE συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την καθημερινή περιποίηση και προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα που υποστηρίζει την ποιότητα και την υγιή όψη των μαλλιών.
Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα σε βάρος των συλληφθέντων για τη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο
Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα σε βάρος των συλληφθέντων για τη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο
Η δίωξη αφορά στα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο αλλά
Στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά περίπτωση για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την φωτιά και έκρηξη του βυτιοφόρου σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Ειδικότερα, η δίωξη αφορά στα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο αλλά και στα πλημμελήματα και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θα αποφασιστεί εάν θα υπάρξει επέκταση της ποινικής δίωξης και σε άλλα πρόσωπα.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και επεκτάθηκε στο βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων επιχείρησης. Το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει ισχυρή έκρηξη και να τραυματιστούν 11 άτομα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7).
Ειδικότερα, η δίωξη αφορά στα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο αλλά και στα πλημμελήματα και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θα αποφασιστεί εάν θα υπάρξει επέκταση της ποινικής δίωξης και σε άλλα πρόσωπα.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και επεκτάθηκε στο βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων επιχείρησης. Το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει ισχυρή έκρηξη και να τραυματιστούν 11 άτομα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα