Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα σε βάρος των συλληφθέντων για τη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος Φωτιά Έκρηξη

Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα σε βάρος των συλληφθέντων για τη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο

Η δίωξη αφορά στα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο αλλά

Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα σε βάρος των συλληφθέντων για τη φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο
Βασιλική Κόκκαλη
Στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά περίπτωση για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την φωτιά και έκρηξη του βυτιοφόρου σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Ειδικότερα, η δίωξη αφορά στα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο αλλά και στα πλημμελήματα και της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θα αποφασιστεί εάν θα υπάρξει επέκταση της ποινικής δίωξης και σε άλλα πρόσωπα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και επεκτάθηκε στο βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων επιχείρησης. Το αποτέλεσμα ήταν να ακολουθήσει ισχυρή έκρηξη και να τραυματιστούν 11 άτομα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7).
Βασιλική Κόκκαλη

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