Πολλά τα εμπόδια για τις γυναίκες με καρκίνο στην Ελλάδα, τι δείχνει νέα μελέτη
Πολλά τα εμπόδια για τις γυναίκες με καρκίνο στην Ελλάδα, τι δείχνει νέα μελέτη
Η νέα μελέτη «Ο καρκίνος στις γυναίκες» αναδεικνύει τα κενά του ελληνικού συστήματος υγείας στην ολιστική φροντίδα των γυναικών με καρκίνο, ιδιαίτερα σε θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης, ανακουφιστικής φροντίδας και οικονομικής επιβάρυνσης
Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα αποτελεί αντικείμενο πρόσφατης μελέτης Ελλήνων ερευνητών. Αφορά στον καρκίνο και την ολιστική αντιμετώπισή του στη χώρα μας, αλλά εστιάζει στο γυναικείο φύλο. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται το σύστημα Υγείας στις ανάγκες των γυναικών που νοσούν έχοντας, παράλληλα, όλους τους άλλους ρόλους που έχουν; Σύντροφοι, μητέρες, εργαζόμενες.
Η έρευνα με τίτλο «Ο καρκίνος στις γυναίκες» εκπονήθηκε από τους: Βασιλική Τσιάντου, Ελευθερία Καραμπλή, Παναγιώτα Ναούμ, Ηλία Κυριόπουλο με επικεφαλής τον Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Κώστα Αθανασάκη. Παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και δείχνει τα κενά του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στην καθολική κάλυψη των γυναικών ασθενών με καρκίνο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ευαλωτότητά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα με τίτλο «Ο καρκίνος στις γυναίκες» εκπονήθηκε από τους: Βασιλική Τσιάντου, Ελευθερία Καραμπλή, Παναγιώτα Ναούμ, Ηλία Κυριόπουλο με επικεφαλής τον Καθηγητή Οικονομικών της Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Κώστα Αθανασάκη. Παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και δείχνει τα κενά του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στην καθολική κάλυψη των γυναικών ασθενών με καρκίνο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ευαλωτότητά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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