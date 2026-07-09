Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος – Υπό αξιολόγηση από τον ΕΜΑ

Ο EMA ξεκίνησε επιταχυνόμενη αξιολόγηση της δαραξονρασίμπης, ενός νέου φαρμάκου για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, με στόχο να προσφέρει μια νέα θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με περιορισμένες λύσεις