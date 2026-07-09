Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος – Υπό αξιολόγηση από τον ΕΜΑ
Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος – Υπό αξιολόγηση από τον ΕΜΑ
Ο EMA ξεκίνησε επιταχυνόμενη αξιολόγηση της δαραξονρασίμπης, ενός νέου φαρμάκου για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, με στόχο να προσφέρει μια νέα θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με περιορισμένες λύσεις
Μια ιδιαίτερα θετική είδηση έκανε γνωστή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) η οποία αφορά σε νέο φάρμακο για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, νόσο με πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές έως σήμερα και με δυσμενή πρόγνωση.
Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA ξεκίνησε σταδιακή αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων για τη δαραξονρασίμπη (daraxonrasib), ένα φάρμακο που προορίζεται για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος. Η σταδιακή αξιολόγηση αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης ενός φαρμάκου, εξετάζοντας τα δεδομένα τμηματικά, καθώς αυτά καθίστανται διαθέσιμα.
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Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA ξεκίνησε σταδιακή αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων για τη δαραξονρασίμπη (daraxonrasib), ένα φάρμακο που προορίζεται για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος. Η σταδιακή αξιολόγηση αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης ενός φαρμάκου, εξετάζοντας τα δεδομένα τμηματικά, καθώς αυτά καθίστανται διαθέσιμα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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