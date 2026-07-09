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Συνελήφθησαν δύο νεαροί που άρπαζαν αλυσίδες με τη βία από γυναίκες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΣΑΠ Ληστεία

Συνελήφθησαν δύο νεαροί που άρπαζαν αλυσίδες με τη βία από γυναίκες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ

Εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς στην Κηφισιά, έχοντας μάλιστα στην κατοχή τους μια σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης

Συνελήφθησαν δύο νεαροί που άρπαζαν αλυσίδες με τη βία από γυναίκες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ
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Τέλος στη δράστη δύο νεαρών που είχαν βάλει στο στόχαστρο τις γυναίκες που φορούσαν αλυσίδες στο λαιμό και κυκλοφορούσαν με τον ΗΣΑΠ, έλαβαν οι Αρχές. Οι δράστες, που άρπαζαν αλυσίδες με τη βία, εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς στην Κηφισιά, έχοντας μάλιστα στην κατοχή τους μια σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

Από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι οι νεαροί εμπλέκονται σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις κατά τις οποίες με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 6-7-2026, από αστυνομικούς του Σχεδίου Αριάδνη/Γ.Α.Δ.Α., -2- αλλοδαποί ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι διέπρατταν ληστείες με βίαιο τράβηγμα αλυσίδων λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί του Σχεδίου Αριάδνη στο σταθμό ΗΣΑΠ «Κηφισιά», εντόπισαν τους κατηγορούμενους τους οποίους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε σιδερογροθιά ηλεκτρικής εκκένωσης.

Συνελήφθησαν δύο νεαροί που άρπαζαν αλυσίδες με τη βία από γυναίκες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ


Στη συνέχεια τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου από την προανακριτική έρευνα, προέκυψε ότι σε τουλάχιστον -3- περιπτώσεις, με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν αλυσίδες λαιμού από γυναίκες σε σταθμούς ΗΣΑΠ.

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Συνελήφθησαν δύο νεαροί που άρπαζαν αλυσίδες με τη βία από γυναίκες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ


Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
12 ΣΧΟΛΙΑ

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