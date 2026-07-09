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Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου στην Κρήτη μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου για ξυλοδαρμό
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Σύλληψη Ξενοδοχείο Ανήλικος Εργαζόμενος

Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου στην Κρήτη μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου για ξυλοδαρμό

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό δηλώνοντας πως «τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές δεν είναι σίγουρα αποδεκτές»

Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου στην Κρήτη μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου για ξυλοδαρμό
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Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, προχώρησαν αστυνομικοί, μετά την καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου ότι τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες και ο ανήλικος προχώρησε χθες το βράδυ στη σχετική καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.  Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για έναν 16χρονο αλβανικής καταγωγής, που καταγγέλλει ότι ο 61χρονος τον χτύπησε στην πλάτη. 

Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό.

«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε» τόνισε ο κ. Πελεκανάκης που επισήμανε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν τιμούν τον τουρισμό.
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