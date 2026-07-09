Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου στην Κρήτη μετά από καταγγελία 16χρονου εργαζόμενου για ξυλοδαρμό

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες και ο ανήλικος προχώρησε χθες το βράδυ στη σχετική καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου. Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για έναν 16χρονο αλβανικής καταγωγής, που καταγγέλλει ότι ο 61χρονος τον χτύπησε στην πλάτη.
Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό.
«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε» τόνισε ο κ. Πελεκανάκης που επισήμανε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν τιμούν τον τουρισμό.