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Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση
ΕΛΛΑΔΑ
Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας Συντήρηση

Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση

Οι συντηρητές έχουν ξεκινήσει τις εργασίες που αφορούν τη συντήρηση των κεραμικών γλυπτών της κεντρικής στέγης του Προεδρικού Μεγάρου καθώς και τη συντήρηση και αναπαραγωγή αντιγράφων των κεραμικών μπαλούστρων - Δείτε φωτογραφίες

Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση
Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, να επισκέπτεται σήμερα (9/7) τους συντηρητές, με τους οποίους συζήτησε. 

Οι εν λόγω συντηρητές έχουν ξεκινήσει τις εργασίες που αφορούν τη συντήρηση των κεραμικών γλυπτών της κεντρικής στέγης του Προεδρικού Μεγάρου καθώς και τη συντήρηση και αναπαραγωγή αντιγράφων των κεραμικών μπαλούστρων (τα κολωνάκια που χρησιμοποιούνται ως στηρίγματα στα κάγκελα), με αυτεπιστασία από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι εργασίες συντήρησης γίνονται στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό και την ανάδειξη του κτιρίου στο οποίο πρέπει να προστεθεί και το εγκεκριμένο πρόγραμμα 3,3 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου.

Δείτε φωτογραφίες: 

Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση
Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση
Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση
Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση
Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση
Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση
1 ΣΧΟΛΙΟ

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