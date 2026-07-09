Ο Κώστας Τασούλας ανέβηκε στην ταράτσα του Προεδρικού, επισκέφθηκε τους εργάτες που κάνουν συντήρηση

Οι συντηρητές έχουν ξεκινήσει τις εργασίες που αφορούν τη συντήρηση των κεραμικών γλυπτών της κεντρικής στέγης του Προεδρικού Μεγάρου καθώς και τη συντήρηση και αναπαραγωγή αντιγράφων των κεραμικών μπαλούστρων - Δείτε φωτογραφίες