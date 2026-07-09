Στο Κέντρο Καινοτομίας της Αθήνας ο Ιταλός υπουργός Παιδείας

Στην κεντρική δομή συντονισμού των Κέντρων Καινοτομίας στην Αθήνα, υποδέχθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη
, τον Ιταλό
ομόλογό της, αρμόδιο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
, Giuseppe Valditara.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας σε θέματα εκπαίδευσης και της κοινής ευρωπαϊκής ατζέντας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
, την καινοτομία
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον.
Η υπουργός, κατά τη συζήτησή τους, αφού τον ευχαρίστησε για την επίσκεψή του στην Αθήνα, επεσήμανε ότι οι δύο υπουργοί έχουν ήδη αναπτύξει μια ιδιαίτερα στενή συνεργασία στο πλαίσιο του Συμβουλίου υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Γνωριζόμαστε ήδη από τις συναντήσεις του Συμβουλίου υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και αποφασίσαμε η επόμενη συνάντησή μας να πραγματοποιηθεί εδώ, στην Αθήνα, στην κεντρική δομή συντονισμού των Κέντρων Καινοτομίας, έναν χώρο που δημιουργήθηκε με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και όπου η ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών σεναρίων και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης προσπάθειας που υλοποιεί το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ "Διόφαντος"» δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική δομή συντονισμού των Κέντρων Καινοτομίας στην Αθήνα, έναν χώρο που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα μάθησης και συνδέει την εκπαίδευση με τις τεχνολογίες αιχμής. Μέσα από βιωματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, δίνεται σε μαθητές/τριες η δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη.
Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν εμπειρίες σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υλοποιούνται στις δύο χώρες, καθώς και για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η υπουργός ενημέρωσε τον Ιταλό ομόλογό της για την ανάπτυξη του ψηφιακού βοηθού του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ο οποίος θα υποστηρίζει τους μαθητές/τριες στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών μεταξύ των οποίων και τα Ιταλικά, ως ειδικού μαθήματος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
«Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω στον υπουργό τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, με σαφείς κανόνες, προϋποθέσεις και απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τον ενημέρωσα για την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράψαμε με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, με την οποία η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που θέσπισαν ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», επεσήμανε η Υπουργός.
Με αφορμή τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρώτο Mediterranean TechSkills Forum που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, με πρωτοβουλία της Ιταλίας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η Μεσόγειος μπορεί να αποτελέσει κόμβο ανάπτυξης δεξιοτήτων και καινοτομίας, μέσα από στενότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη αναφορά στις νέες Επαγγελματικές Ακαδημίες, οι οποίες συνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, καθώς και στο πρώτο πιλοτικό εγχείρημα που υλοποιείται στην Τρίπολη σε συνεργασία με φαρμακοβιομηχανία που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση των δύο χωρών να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και στο επόμενο διεθνές φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί το 2027. «Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να συμμετάσχει η Ελλάδα στις επόμενες διεθνείς πρωτοβουλίες της Ιταλίας, μεταφέροντας την ελληνική εμπειρία τόσο στην επαγγελματική όσο και στην ανώτατη εκπαίδευση» τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη.
Οι δυο υπουργοί, συμφώνησαν ότι, παρά τη ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών η εκπαίδευση οφείλει να συνεχίσει να επενδύει σε βασικές δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη και η δημιουργική γραφή. «Η Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στις ευρωπαϊκές συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Η αξιοποίησή της πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα και παιδαγωγική τεκμηρίωση. Ταυτόχρονα, όμως, οφείλουμε να ενισχύσουμε τις βασικές δεξιότητες των παιδιών μας: την ανάγνωση, τη γραφή, την κατανόηση, την κριτική σκέψη. Αυτές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί κάθε σύγχρονη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η υπουργός.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την κοινή βούληση Ελλάδας και Ιταλίας να ενισχύσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία τους, τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής καλών πρακτικών όσο και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης.