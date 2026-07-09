Στο Κέντρο Καινοτομίας της Αθήνας ο Ιταλός υπουργός Παιδείας

Συνεργασία με το υπ. Παιδείας για θέματα εκπαίδευσης και της κοινής ευρωπαϊκής ατζέντας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον