Χειροπέδες σε Έλληνα δικηγόρο στην Κύπρο για σεξουαλική παρενόχληση 19χρονης πελάτισσας του

Η νεαρή κατήγγειλε ότι ο δικηγόρος την παρενόχλησε σεξουαλικά, αγγίζοντάς την σε σημεία του σώματός της - Ο συγκεκριμένος δικηγόρος είχε καταγγελθεί και το 2009 για σεξουαλική εκμετάλλευση 28χρονης Ουκρανής πελάτισσάς του μέσα στις κεντρικές φυλακές