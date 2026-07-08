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Ξύλο στις ουρές για βενζίνη στη Ρωσία, μεγάλες ελλείψεις μετά τις ουκρανικές επιθέσεις, δείτε βίντεο
Ξύλο στις ουρές για βενζίνη στη Ρωσία, μεγάλες ελλείψεις μετά τις ουκρανικές επιθέσεις, δείτε βίντεο
Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές προκαλούν ελλείψεις καυσίμων, αυξήσεις τιμών και έντονη κοινωνική πίεση, ενώ το Κρεμλίνο παραδέχεται προβλήματα στον εφοδιασμό
Με σοβαρές ελλείψεις καυσίμων είναι αντιμέτωπη η Ρωσία καθώς οι συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια, αποθήκες και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές προκαλούν σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα με την κατάσταση να έχει οδηγήσει σε πολύωρες ουρές στα πρατήρια καυσίμων, εκτόξευση των τιμών αλλά και περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών που περιμένουν να προμηθευτούν βενζίνη και ντίζελ.
Βίντεο που έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο Telegram δείχνουν πολίτες να ανταλλάσσουν γροθιές έξω από βενζινάδικα, ενώ σε άλλα καταγράφονται έντονες λογομαχίες για τη σειρά αναμονής.
Σε ένα από τα περιστατικά μάλιστα, γυναίκα παίρνει βίαια την αντλία καυσίμου από μοτοσικλετιστή που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να παρακάμψει την ουρά που είχε σχηματιστεί, ενώ αλλού μια «αντιπαράθεση» κατέληξε σε τραυματισμό γυναίκας. Άλλο βίντεο δείχνει άνδρα να απειλεί με όπλο οδηγό για τον ίδιο λόγο.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διακοπή λειτουργίας του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Ρωσίας, στο Ομσκ της Σιβηρίας, μετά από επίθεση μεγάλου βεληνεκούς. Παράλληλα, στόχος έγινε και σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου της Gazprom στην περιοχή του Κρασνοντάρ, μέσω του οποίου τροφοδοτείται με φυσικό αέριο ο αγωγός Blue Stream προς την Τουρκία.
Την ύπαρξη προβλημάτων στον ανεφοδιασμό επιβεβαίωσε η αρχισυντάκτρια του RT, Μαργαρίτα Σιμονιάν, μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση.
Βίντεο που έχουν κάνει την εμφάνιση τους στο Telegram δείχνουν πολίτες να ανταλλάσσουν γροθιές έξω από βενζινάδικα, ενώ σε άλλα καταγράφονται έντονες λογομαχίες για τη σειρά αναμονής.
Σε ένα από τα περιστατικά μάλιστα, γυναίκα παίρνει βίαια την αντλία καυσίμου από μοτοσικλετιστή που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να παρακάμψει την ουρά που είχε σχηματιστεί, ενώ αλλού μια «αντιπαράθεση» κατέληξε σε τραυματισμό γυναίκας. Άλλο βίντεο δείχνει άνδρα να απειλεί με όπλο οδηγό για τον ίδιο λόγο.
Νέα πλήγματα σε διυλιστήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσειςΣύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ουκρανικά drones χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο μεγάλα ενεργειακά συγκροτήματα στο Νίζνεκαμσκ και στο Σαράτοφ, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές. Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης και στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Μπορισόγκλεμπσκ της περιφέρειας Βορόνεζ, ενώ συνολικά 19 βυτιοφόρα και δεξαμενόπλοια φέρονται να επλήγησαν τις τελευταίες ημέρες.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διακοπή λειτουργίας του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της Ρωσίας, στο Ομσκ της Σιβηρίας, μετά από επίθεση μεγάλου βεληνεκούς. Παράλληλα, στόχος έγινε και σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου της Gazprom στην περιοχή του Κρασνοντάρ, μέσω του οποίου τροφοδοτείται με φυσικό αέριο ο αγωγός Blue Stream προς την Τουρκία.
Την ύπαρξη προβλημάτων στον ανεφοδιασμό επιβεβαίωσε η αρχισυντάκτρια του RT, Μαργαρίτα Σιμονιάν, μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση.
Παραδοχή από τη ρωσική κρατική τηλεόραση
«Δεν υπάρχει βενζίνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην αντιδράσουν όπως, κατά την ίδια, συνέβη στη Ρωσία πριν από την ανατροπή του τελευταίου Τσάρου το 1917.
Παράλληλα, προέτρεψε τους Ρώσους να αποδεχθούν τις δυσκολίες που προκαλεί ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει αντίστοιχες κρίσεις και στο παρελθόν.
Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων θα εξεταστεί μόνο εάν απειληθεί η ύπαρξη του ρωσικού κράτους.
Όπως δήλωσε στην ελβετική τηλεόραση, η Ρωσία θεωρεί ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, ενώ υποστήριξε ότι η λήξη της σύγκρουσης εξαρτάται από την αποδοχή των ρωσικών όρων από την Ουκρανία.
Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες για τη ρωσική οικονομία. Σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών, η χώρα αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο τραπεζικής κρίσης, εξαιτίας της αύξησης των επισφαλών δανείων, της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.
Η έκθεση αναφέρει ότι περισσότεροι από 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση το προηγούμενο έτος, ενώ εκατομμύρια πολίτες έχουν ταυτόχρονα πολλαπλά δάνεια. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Οικονομίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης της οικονομίας για τα επόμενα δύο χρόνια.
Σε μία ασυνήθιστη δημόσια παρέμβαση, ο επικεφαλής της κρατικά ελεγχόμενης Sberbank, Γκέρμαν Γκρεφ, κάλεσε ουσιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση επιβαρύνει σοβαρά την οικονομία.
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην επιθυμεί το γρήγορο τέλος των εχθροπραξιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι η οικονομία έχει ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες, τις αυξήσεις των τιμών, τα υψηλά επιτόκια και τις δυσκολίες στον ενεργειακό εφοδιασμό.
Παράλληλα, προέτρεψε τους Ρώσους να αποδεχθούν τις δυσκολίες που προκαλεί ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει αντίστοιχες κρίσεις και στο παρελθόν.
Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων θα εξεταστεί μόνο εάν απειληθεί η ύπαρξη του ρωσικού κράτους.
Προειδοποίηση Πεσκόφ για τα πυρηνικά
Όπως δήλωσε στην ελβετική τηλεόραση, η Ρωσία θεωρεί ότι μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς προσφυγή σε πυρηνικά όπλα, ενώ υποστήριξε ότι η λήξη της σύγκρουσης εξαρτάται από την αποδοχή των ρωσικών όρων από την Ουκρανία.
Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανησυχίες για τη ρωσική οικονομία. Σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών, η χώρα αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο τραπεζικής κρίσης, εξαιτίας της αύξησης των επισφαλών δανείων, της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.
Ανησυχία για την οικονομία και τις τράπεζες
Η έκθεση αναφέρει ότι περισσότεροι από 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση το προηγούμενο έτος, ενώ εκατομμύρια πολίτες έχουν ταυτόχρονα πολλαπλά δάνεια. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Οικονομίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις ανάπτυξης της οικονομίας για τα επόμενα δύο χρόνια.
Σε μία ασυνήθιστη δημόσια παρέμβαση, ο επικεφαλής της κρατικά ελεγχόμενης Sberbank, Γκέρμαν Γκρεφ, κάλεσε ουσιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση επιβαρύνει σοβαρά την οικονομία.
Παρέμβαση του επικεφαλής της Sberbank
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην επιθυμεί το γρήγορο τέλος των εχθροπραξιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι η οικονομία έχει ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες, τις αυξήσεις των τιμών, τα υψηλά επιτόκια και τις δυσκολίες στον ενεργειακό εφοδιασμό.
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