Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Αστυνομικός στη Λευκάδα πήγαινε στην υπηρεσία του και τράκαρε με αγριογούρουνο
Αστυνομικός στη Λευκάδα πήγαινε στην υπηρεσία του και τράκαρε με αγριογούρουνο
Ο αστυνομικός γλύτωσε μόνο με τραυματισμούς ενώ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο όπου θα υποβληθεί σε χειρουργείο
Με ένα κάταγμα στο χέρι και κάποιες κακώσεις στα πλευρά γλύτωσε από την σύγκρουση με αγριογούρουνο ένας αστυνομικός στη Λευκάδα. Ο άνδρας, το πρωί της Τρίτης (07/070) κατευθυνόταν από την Πάλαιρο στην Λευκάδα για να αναλάβει υπηρεσία.
Ενώ κινούνταν με το δίκυκλό του στον παράδρομο που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο Βόνιτσας – Λευκάδας, σύμφωνα με το ilefkada.gr βρέθηκε αντιμέτωπος με αγριογούρουνο και, ευτυχώς, γλύτωσε μόνο με τραυματισμούς.
Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας όπου και θα υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο.
Ενώ κινούνταν με το δίκυκλό του στον παράδρομο που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο Βόνιτσας – Λευκάδας, σύμφωνα με το ilefkada.gr βρέθηκε αντιμέτωπος με αγριογούρουνο και, ευτυχώς, γλύτωσε μόνο με τραυματισμούς.
Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας όπου και θα υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα