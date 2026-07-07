Αστυνομικός στη Λευκάδα πήγαινε στην υπηρεσία του και τράκαρε με αγριογούρουνο
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομικός Λευκάδα Τροχαίο Αγριογούρουνο

Αστυνομικός στη Λευκάδα πήγαινε στην υπηρεσία του και τράκαρε με αγριογούρουνο

Ο αστυνομικός γλύτωσε μόνο με τραυματισμούς ενώ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο όπου θα υποβληθεί σε χειρουργείο

Αστυνομικός στη Λευκάδα πήγαινε στην υπηρεσία του και τράκαρε με αγριογούρουνο
Με ένα κάταγμα στο χέρι και κάποιες κακώσεις στα πλευρά γλύτωσε από την σύγκρουση με αγριογούρουνο ένας αστυνομικός στη Λευκάδα. Ο άνδρας, το πρωί της Τρίτης (07/070) κατευθυνόταν από την Πάλαιρο στην Λευκάδα για να αναλάβει υπηρεσία.

Ενώ κινούνταν με το δίκυκλό του στον παράδρομο που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο Βόνιτσας – Λευκάδας, σύμφωνα με το ilefkada.gr βρέθηκε αντιμέτωπος με αγριογούρουνο και, ευτυχώς, γλύτωσε μόνο με τραυματισμούς.

Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας όπου και θα υποβληθεί σε ορθοπεδικό χειρουργείο.

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