Συνελήφθη 30χρονος Κοσοβάρος στη Δοϊράνη με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Κροατία
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Συνελήφθη 30χρονος Κοσοβάρος στη Δοϊράνη με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Κροατία

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο επί του κροατικού αιτήματος έκδοσης

Συνελήφθη 30χρονος Κοσοβάρος στη Δοϊράνη με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Κροατία
Τριαντάχρονος Κοσοβάρος συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό Δοϊράνης, στο Κιλκίς, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι Αρχές της Κροατίας για υπόθεση παράνομης διακίνησης προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο επί του κροατικού αιτήματος έκδοσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ζητείται η εκδοσή του προκειμένου να δικαστεί για διευκόλυνση εισόδου τεσσάρων συμπατριωτών του σε κροατικό έδαφος και διευκόλυνση εξόδου τους με προορισμό άλλη χώρα της Ευρώπης. Η πράξη αυτή φέρεται να τελέστηκε το 2020.

Ο 30χρονος, που συνελήφθη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, δήλωσε ότι δεν συναινεί να εκδοθεί στην Κροατία.

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