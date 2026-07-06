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Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη
Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σορτς, μαύρες σαγιονάρες και μαύρη τσάντα
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 13χρονης Σοκλέϊντα Χ. από τις 27 Ιουνίου από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (06/07) για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σορτς, μαύρες σαγιονάρες και μαύρη τσάντα.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (06/07) για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σορτς, μαύρες σαγιονάρες και μαύρη τσάντα.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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