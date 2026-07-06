Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Θεσσαλονίκη Ανήλικη Το Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σορτς, μαύρες σαγιονάρες και μαύρη τσάντα

Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 13χρονης Σοκλέϊντα Χ. από τις 27 Ιουνίου από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (06/07) για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει σκουλαρίκι στη μύτη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ ολόσωμη φόρμα σορτς, μαύρες σαγιονάρες και μαύρη τσάντα.

Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Thema Insights

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου HHG ταξίδεψε στη Λήμνο

Το ΥΓΕΙΑ θα αναλάβει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης