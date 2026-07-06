Ανασύρθηκε σορός άνδρα από θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο
ΕΛΛΑΔΑ
Σάμος Λιμενικό Σώμα

Ανασύρθηκε σορός άνδρα από θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο

Η σορός εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη

Ανασύρθηκε σορός άνδρα από θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο
Σορός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η σορός εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) στο λιμάνι του Καρλοβασίου.

Από το λιμάνι, η σορός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναγνώριση και τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του άνδρα ή τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή.

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