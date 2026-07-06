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Διάσωση 21 μεταναστών μετά από αποβίβαση τους σε βραχώδη ακτή στη Σάμο
Διάσωση 21 μεταναστών μετά από αποβίβαση τους σε βραχώδη ακτή στη Σάμο
Στην περιοχή επιχειρούν σκάφη του Λιμενικού και ελικόπτερο Super Puma – Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, στην περιοχή βρίσκεται ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο έχει προχωρήσει στη διάσωση 21 ατόμων.
Παράλληλα, στο σημείο σπεύδουν ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ έχει απογειωθεί και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, στην περιοχή βρίσκεται ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο έχει προχωρήσει στη διάσωση 21 ατόμων.
Παράλληλα, στο σημείο σπεύδουν ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης και ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ενώ έχει απογειωθεί και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
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