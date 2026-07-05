Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Αυστηρότεροι έλεγχοι στα λιμάνια για να ανακοπεί η διακίνηση ναρκωτικών προς τα νησιά
Αυστηρότεροι έλεγχοι στα λιμάνια για να ανακοπεί η διακίνηση ναρκωτικών προς τα νησιά
Σαρωτικοί έλεγχοι στα λιμάνια με ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών και σκύλους Κ9 – Κατασχέθηκαν περισσότερα από 10,5 κιλά κάνναβης με προορισμό την Κω
Η ακτοπλοΐα αποτελεί κάθε καλοκαίρι έναν από τους βασικούς διαύλους που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών για τον εφοδιασμό των νησιών. Η εκρηκτική αύξηση της επιβατικής κίνησης δημιουργεί μεγαλύτερο όγκο ελέγχων, αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για όσους προσπαθούν να μεταφέρουν παράνομες ουσίες μέσα από τις αποσκευές των επιβατών.
Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή του παρουσία στους λιμένες της χώρας, αναπτύσσοντας καθημερινά στοχευμένους ελέγχους από τις υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών και τα Γραφεία Ασφάλειας, με την καθοριστική συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης Κ9.
Η αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων αποτυπώθηκε σε επιχείρηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν 21χρονο επιβάτη λίγο πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου.
Ύστερα από διακριτική παρακολούθηση και έλεγχο στις αποσκευές του, βρέθηκαν αρχικά πέντε αεροστεγείς συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη (skunk), συνολικού μικτού βάρους 5,413 κιλών.
Η έρευνα δεν σταμάτησε εκεί. Σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Σύρου και έπειτα από ένδειξη του σκύλου ανίχνευσης Κ9 «ΜΑΚΙ», εντοπίστηκε δεύτερη αποσκευή του ίδιου επιβάτη, στην οποία υπήρχαν ακόμη πέντε συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 5,279 κιλών.
Συνολικά κατασχέθηκαν 10,692 κιλά κάνναβης (skunk), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης ο τελικός προορισμός ήταν η Κως. Οι λιμενικοί κατέσχεσαν επίσης το κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντα και το εισιτήριό του, ενώ η ποσότητα των ναρκωτικών θα εξεταστεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Η αξία της εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 33.000 ευρώ.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της πίεσης που ασκούν οι λιμενικές αρχές στα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις για τη μεταφορά παράνομων ουσιών προς τη νησιωτική χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, οι έλεγχοι πρόκειται να παραμείνουν ιδιαίτερα εντατικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε επιβάτες, αποσκευές, οχήματα και ύποπτα φορτία, με στόχο να διακοπεί η εφοδιαστική αλυσίδα των κυκλωμάτων πριν οι ναρκωτικές ουσίες φθάσουν στους νησιωτικούς προορισμούς.
Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή του παρουσία στους λιμένες της χώρας, αναπτύσσοντας καθημερινά στοχευμένους ελέγχους από τις υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών και τα Γραφεία Ασφάλειας, με την καθοριστική συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης Κ9.
Η αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων αποτυπώθηκε σε επιχείρηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν 21χρονο επιβάτη λίγο πριν από τον απόπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου.
Ύστερα από διακριτική παρακολούθηση και έλεγχο στις αποσκευές του, βρέθηκαν αρχικά πέντε αεροστεγείς συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη (skunk), συνολικού μικτού βάρους 5,413 κιλών.
Η έρευνα δεν σταμάτησε εκεί. Σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Σύρου και έπειτα από ένδειξη του σκύλου ανίχνευσης Κ9 «ΜΑΚΙ», εντοπίστηκε δεύτερη αποσκευή του ίδιου επιβάτη, στην οποία υπήρχαν ακόμη πέντε συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 5,279 κιλών.
Συνολικά κατασχέθηκαν 10,692 κιλά κάνναβης (skunk), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης ο τελικός προορισμός ήταν η Κως. Οι λιμενικοί κατέσχεσαν επίσης το κινητό τηλέφωνο του συλληφθέντα και το εισιτήριό του, ενώ η ποσότητα των ναρκωτικών θα εξεταστεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Η αξία της εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 33.000 ευρώ.
Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της πίεσης που ασκούν οι λιμενικές αρχές στα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις για τη μεταφορά παράνομων ουσιών προς τη νησιωτική χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, οι έλεγχοι πρόκειται να παραμείνουν ιδιαίτερα εντατικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε επιβάτες, αποσκευές, οχήματα και ύποπτα φορτία, με στόχο να διακοπεί η εφοδιαστική αλυσίδα των κυκλωμάτων πριν οι ναρκωτικές ουσίες φθάσουν στους νησιωτικούς προορισμούς.
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