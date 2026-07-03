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Διάσωση τριών ατόμων μετά από ανατροπή λέμβου στην Ολυμπιακή Ακτή στην Κατερίνη
Διάσωση τριών ατόμων μετά από ανατροπή λέμβου στην Ολυμπιακή Ακτή στην Κατερίνη
Οι επιβάτες της λέμβου είχαν πέσει στη θάλασσα, αλλά εντοπίστηκαν από το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των τριών ατόμων υπηκόων Σερβίας, που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης.
Οι επιβάτες της λέμβου είχαν πέσει στη θάλασσα, αλλά εντοπίστηκαν από το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το σκάφος ναυαγοσωστικής κάλυψης, που έσπευσαν στο σημείο και έφτασαν με ασφάλεια στην ακτή.
Η λέμβος μεταφέρθηκε στην στεριά, με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού σκάφους.
Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
Οι επιβάτες της λέμβου είχαν πέσει στη θάλασσα, αλλά εντοπίστηκαν από το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το σκάφος ναυαγοσωστικής κάλυψης, που έσπευσαν στο σημείο και έφτασαν με ασφάλεια στην ακτή.
Η λέμβος μεταφέρθηκε στην στεριά, με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού σκάφους.
Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.
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