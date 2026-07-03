Η λαμπρή τελετή για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας: Τα μηνύματα Γκιλφόιλ, οι 3.000 καλεσμένοι και τα F-35, δείτε εικόνες και βίντεο

Γκιλφόιλ: «Η Ελλάδα διαχρονικά μέρος της αμερικανικής ιστορίας»

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου

Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας και η σύζυγός του Γεωργία Πολυτάνου

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR με τη σύζυγό του και CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και η σύζυγός του Νόρα Μιχαλολιάκου

Ναυτιλία και ενέργεια

Επευφημίες για τα F-35

Από πλευράς της, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε εκτενώς στους διαχρονικούς ιστορικούς, πολιτισμικούς και κοινωνικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες, στα ιδεώδη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, οι ρίζες των οποίων εντοπίζονται και στην Αθήνα, αλλά και στο συνολικό πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών της αμερικανικής διοίκησης, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση του διμερούς πλαισίου.Όπως είπε η κυρία Γκιλφόιλ σταχυολογώντας ορισμένες από τις κοινές πρωτοβουλίες Ελλάδας – ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, «στην περσινή ιστορική υπουργική σύνοδο P-TEC στην Αθήνα, ένας αριθμός-ρεκόρ 850 ηγετών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συγκεντρώθηκαν για να μετατρέψουν τη στρατηγική σε πράξη». Ακόμη, «χαιρετίσαμε μια κρίσιμης σημασίας εμπορική συμφωνία, διάρκειας 20 ετών και ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα συνδέσει τους προμηθευτές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) των Ηνωμένων Πολιτειών με την περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες. Όμως δεν σταματήσαμε εκεί. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, διπλασιάσαμε το ποσό στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Διότι αυτό κάνει η Αμερική. Θέτουμε υψηλούς στόχους και τους υλοποιούμε».Η κυρία Γκιλφόιλ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη διευρυνόμενη συνεργασία της ExxonMobil με την Hellenic Energy και την Energean στο Ιόνιο Πέλαγος, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες της Chevron και της Hellenic για υπεράκτιες έρευνες, που «αποδεικνύουν τι μπορούν να επιτύχουν από κοινού η αμερικανική ηγεσία και η ελληνική φιλοδοξία: τις πρώτες υπεράκτιες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια».Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έκανε ειδική αναφορά και στις «οικονομίες του μέλλοντος», λέγοντας πως μέσω χρηματοδότησης ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων από τον αμερικανικό οργανισμό U.S. International Development Finance Corporation, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν μετατραπεί σε έναν ακμάζοντα βιομηχανικό πόλο, ενώ υπογράμμισε πως ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει την αμερικανική κυριαρχία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας ακρογωνιαίους λίθους της εξωτερικής μας πολιτικής, και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικά πολύτιμο εταίρο σε αυτό το όραμα. “Από κοινού, οικοδομούμε ένα ανοιχτό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον που ενισχύει τις οικονομίες μας, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Και αυτό συμβαίνει επειδή τα δύο έθνη μας γνωρίζουν ότι, όταν οι σύμμαχοι συνεργάζονται για την οικοδόμηση κοινών έργων, οι αντίπαλοί μας χάνουν τα μέσα άσκησης πίεσης. Έτσι μοιάζει η στρατηγική εταιρική σχέση: Μεγαλύτερη ενεργειακή ανθεκτικότητα. Περισσότερες θέσεις εργασίας. Μεγαλύτερη ασφάλεια”, όπως παρατήρησε η κυρία Γκιλφόιλ. Η ίδια αναφέρθηκε και στην αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη και την Σούδα, αν και ενθουσιασμό προκάλεσε η αποστροφή της για τα αμερικανικά μαχητικά.Συγκεκριμένα, θερμά υποδέχτηκε το ακροατήριο και την αναφορά της στην απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ, τα οποία αποτελούν την κορωνίδα οργάνωσης μάχης στους αιθέρες σήμερα, σε παγκόσμια κλίμακα. «Σύντομα, η Ελλάδα θα ενταχθεί σε μια επίλεκτη ομάδα Συμμάχων που διαθέτουν το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων στον κόσμο: το F-35» τόνισε η κυρία Γκιλφόιλ και πρόσθεσε: «Όταν η Ελλάδα επιχειρεί με το F-35, θα πετά με το ίδιο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα. Σημαίνει ότι, όταν η Ελλάδα επιχειρεί στο πλευρό αμερικανικών δυνάμεων —ή άλλων εταίρων του ΝΑΤΟ— δεν θα υπάρχει κανένα κενό στον σχηματισμό ούτε υστέρηση στις επιχειρησιακές δυνατότητες. Πρόκειται για το πιο προηγμένο αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στον ελληνικό εναέριο χώρο και θα είμαστε υπερήφανοι που θα πετάμε στο πλευρό σας».Σημειωτέον ότι το παρών στην τελετή έδωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα» Μαρία Καρυστιανού, οι υφυπουργοί Κώστας Κατσαφάδος, Χρήστος Δερμετζόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου κ.α.