Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα αμερικανικά F-35: Θα είναι το πιο προηγμένο αεροσκάφος που θα έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα, βίντεο
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα αμερικανικά F-35: Θα είναι το πιο προηγμένο αεροσκάφος που θα έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα, βίντεο
«Όταν η Ελλάδα θα χρησιμοποιεί τα F-35, θα πετάει με τα ίδια αεροπλάνα όπως η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία» - «Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία» τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας
«Όταν η Ελλάδα θα χρησιμοποιεί τα F-35, θα πετάει με τα ίδια αεροπλάνα όπως η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία»: αυτό τόνισε στην ομιλία της στην εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
«Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία. Η Ελλάδα θα επιχειρεί στο πλευρό των ΗΠΑ, στο πλευρό άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ» υπογράμμισε η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα έχει παραγγείλει αρχικά 20 μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35A, με δυνατότητα αγοράς 20 επιπλέον.
Η παραγωγή τους ξεκινά το 2027, ενώ οι παραδόσεις στις ΗΠΑ αρχίζουν το 2028. Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να αφιχθούν στην Ελλάδα το 2030 και να ενταχθούν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.
«Δεν θα υπάρχει κανένα κενό στον σχηματισμό, ούτε καμία υστέρηση στις επιχειρησιακές δυνατότητες. Αυτό θα είναι το πιο προηγμένο αεροσκάφος που θα έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι να πετάξουμε μαζί σας» κατέληξε η πρέσβης των ΗΠΑ.
Αναλυτικά η δήλωση Γκιλφόιλ για τα F-35
Σύντομα η Ελλάδα θα ενταχθεί σε μια επιλεγμένη ομάδα συμμάχων που διαθέτουν το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλού ρόλου στον κόσμο. Το F-35.
Όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην Πολεμική της Αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Αυτό σημαίνει ότι, όταν η Ελλάδα επιχειρεί δίπλα στις αμερικανικές δυνάμεις ή μαζί με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρχει κανένα κενό στον σχηματισμό, ούτε καμία υστέρηση στις επιχειρησιακές δυνατότητες.
Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε υπερήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας.
Τι έλεγε για τα F-35 στην Ελλάδα ο Χρήστος Τσιάλτας της Lockheed Martin
Μιλώντας πρόσφατα στο newmoney.gr, ο Country Manager της εταιρείας Lockheed Martin στην Ελλάδα, Χρήστος Τσιάλτας, έλεγε για το πρόγραμμα των F-35, ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον επιτυχημένα αμυντικά προγράμματα παγκοσμίως, με περισσότερα από 1.300 αεροσκάφη να έχουν ήδη παραδοθεί και ολοένα περισσότερες συμμαχικές χώρες να τα εντάσσουν στους στόλους τους.
«Για την Ελλάδα, το F-35 αποτελεί τόσο ένα σημαντικό άλμα δυνατοτήτων για την Πολεμική Αεροπορία όσο και μια ευκαιρία ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας με συμμάχους στην περιοχή και στο ΝΑΤΟ» υπογράμμιζε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα αεροσκάφη που θα παραδοθούν σήμερα διαθέτουν τη διαμόρφωση TR-3, η οποία αποτελεί τη βάση για τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του προγράμματος Block 4.
«Τα ελληνικά F-35 θα παραδοθούν με αυτή τη διαμόρφωση, διασφαλίζοντας ότι θα μπορούν να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις» εξηγούσε.
Πέρα από τις επιχειρησιακές δυνατότητες, ο επικεφαλής της Lockheed Martin στην Ελλάδα είχε εστιάσει και στις βιομηχανικές προοπτικές που δημιουργεί το πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, περίπου το 25% κάθε F-35 κατασκευάζεται ήδη στην Ευρώπη, ενώ η συνεχής ανάπτυξη του προγράμματος ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες.
«Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία. Η Ελλάδα θα επιχειρεί στο πλευρό των ΗΠΑ, στο πλευρό άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ» υπογράμμισε η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στη συμμετοχή της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35. Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα έχει παραγγείλει αρχικά 20 μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35A, με δυνατότητα αγοράς 20 επιπλέον.
Η παραγωγή τους ξεκινά το 2027, ενώ οι παραδόσεις στις ΗΠΑ αρχίζουν το 2028. Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να αφιχθούν στην Ελλάδα το 2030 και να ενταχθούν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.
«Δεν θα υπάρχει κανένα κενό στον σχηματισμό, ούτε καμία υστέρηση στις επιχειρησιακές δυνατότητες. Αυτό θα είναι το πιο προηγμένο αεροσκάφος που θα έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι να πετάξουμε μαζί σας» κατέληξε η πρέσβης των ΗΠΑ.
Αναλυτικά η δήλωση Γκιλφόιλ για τα F-35
Σύντομα η Ελλάδα θα ενταχθεί σε μια επιλεγμένη ομάδα συμμάχων που διαθέτουν το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλού ρόλου στον κόσμο. Το F-35.
Όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην Πολεμική της Αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Αυτό σημαίνει ότι, όταν η Ελλάδα επιχειρεί δίπλα στις αμερικανικές δυνάμεις ή μαζί με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρχει κανένα κενό στον σχηματισμό, ούτε καμία υστέρηση στις επιχειρησιακές δυνατότητες.
Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε υπερήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας.
Τι έλεγε για τα F-35 στην Ελλάδα ο Χρήστος Τσιάλτας της Lockheed Martin
Μιλώντας πρόσφατα στο newmoney.gr, ο Country Manager της εταιρείας Lockheed Martin στην Ελλάδα, Χρήστος Τσιάλτας, έλεγε για το πρόγραμμα των F-35, ότι πρόκειται για ένα από τα πλέον επιτυχημένα αμυντικά προγράμματα παγκοσμίως, με περισσότερα από 1.300 αεροσκάφη να έχουν ήδη παραδοθεί και ολοένα περισσότερες συμμαχικές χώρες να τα εντάσσουν στους στόλους τους.
«Για την Ελλάδα, το F-35 αποτελεί τόσο ένα σημαντικό άλμα δυνατοτήτων για την Πολεμική Αεροπορία όσο και μια ευκαιρία ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας με συμμάχους στην περιοχή και στο ΝΑΤΟ» υπογράμμιζε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα αεροσκάφη που θα παραδοθούν σήμερα διαθέτουν τη διαμόρφωση TR-3, η οποία αποτελεί τη βάση για τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του προγράμματος Block 4.
«Τα ελληνικά F-35 θα παραδοθούν με αυτή τη διαμόρφωση, διασφαλίζοντας ότι θα μπορούν να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις» εξηγούσε.
Πέρα από τις επιχειρησιακές δυνατότητες, ο επικεφαλής της Lockheed Martin στην Ελλάδα είχε εστιάσει και στις βιομηχανικές προοπτικές που δημιουργεί το πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, περίπου το 25% κάθε F-35 κατασκευάζεται ήδη στην Ευρώπη, ενώ η συνεχής ανάπτυξη του προγράμματος ανοίγει τον δρόμο για νέες συνεργασίες.
«Καθώς το πρόγραμμα επεκτείνεται, ενδέχεται να δημιουργηθούν ευκαιρίες για ευρύτερη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, υποστηρίζοντας θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, βιομηχανικές συνεργασίες και μακροχρόνιες συμπράξεις υποστήριξης» τόνιζε χαρακτηριστικά.
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