Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα αμερικανικά F-35: Θα είναι το πιο προηγμένο αεροσκάφος που θα έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα, βίντεο

«Όταν η Ελλάδα θα χρησιμοποιεί τα F-35, θα πετάει με τα ίδια αεροπλάνα όπως η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία» - «

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία» τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας