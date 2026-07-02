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Νεκρός στο σπίτι του εντοπίστηκε 59χρονος στην Πάτρα
Νεκρός στο σπίτι του εντοπίστηκε 59χρονος στην Πάτρα
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (2/7), ένας 59χρονος μέσα στο σπίτι του στην οδό Αιόλου, στην Πάτρα.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
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