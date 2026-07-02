To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Good Job Nicky
«Η δημιουργία σε φέρνει πιο κοντά στον Θεό»
Η επιτυχία, η εξαφάνιση, η Eurovision και το νέο, ανατρεπτικό άλμπουμ: ο Νικόλας Βαρθακούρης δεν απολογείται για τη μουσική του περσόνα

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Εϊμι Γουάινχαουζ
Χρυσωρυχείο και μετά θάνατον
Δεκαπέντε χρόνια μετά τον μοιραίο Ιούλιο του 2011, η θρυλική μορφή της παγκόσμιας μουσικής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα, αλλά και πιο αμφιλεγόμενα brand names

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μιχάλης Οικονόμου
«Ενα παιδί που έχει πάρει αγάπη θα δώσει αγάπη»
Μέσα από την τέχνη του προσπαθεί να εκφράζει τους προβληματισμούς του και να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Αυτό το καλοκαίρι το επιχειρεί με την «Αντιγόνη», που περιοδεύει στην Ελλάδα για δεύτερη χρονιά

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Βασίλης Παπαζώτος
Ο οφθαλμίατρος που κάνει viral ντουέτα στο «Μπαλκόνι»
Ενας γιατρός μετατρέπει τη βεράντα του σε μουσική σκηνή, πασίγνωστοι Eλληνες ερμηνευτές τραγουδούν μαζί του και αυτές είναι οι βραδιές για τις οποίες μιλάνε όλοι

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ακόμα:
Ο Οίκος των Λόμπκοβιτς
Οι ευγενείς που έγραψαν ιστορία της τέχνης

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Κατερίνα Κατώπη
Θεσσαλονίκη, μια πόλη από αγάπη & φως

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Χόιτ Ρίτσαρντς
Ο εξωγήινος supermodel που θα έσωζε τον κόσμο

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Μόδα
Τα casual luxury αξεσουάρ που πάνε παντού

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


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