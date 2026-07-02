To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Η δημιουργία σε φέρνει πιο κοντά στον Θεό»Η επιτυχία, η εξαφάνιση, η Eurovision και το νέο, ανατρεπτικό άλμπουμ: ο Νικόλας Βαρθακούρης δεν απολογείται για τη μουσική του περσόναΧρυσωρυχείο και μετά θάνατονΔεκαπέντε χρόνια μετά τον μοιραίο Ιούλιο του 2011, η θρυλική μορφή της παγκόσμιας μουσικής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα, αλλά και πιο αμφιλεγόμενα brand names«Ενα παιδί που έχει πάρει αγάπη θα δώσει αγάπη»Μέσα από την τέχνη του προσπαθεί να εκφράζει τους προβληματισμούς του και να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Αυτό το καλοκαίρι το επιχειρεί με την «Αντιγόνη», που περιοδεύει στην Ελλάδα για δεύτερη χρονιάΟ οφθαλμίατρος που κάνει viral ντουέτα στο «Μπαλκόνι»Ενας γιατρός μετατρέπει τη βεράντα του σε μουσική σκηνή, πασίγνωστοι Eλληνες ερμηνευτές τραγουδούν μαζί του και αυτές είναι οι βραδιές για τις οποίες μιλάνε όλοιΟι ευγενείς που έγραψαν ιστορία της τέχνηςΘεσσαλονίκη, μια πόλη από αγάπη & φωςΟ εξωγήινος supermodel που θα έσωζε τον κόσμοΤα casual luxury αξεσουάρ που πάνε παντούToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή καικαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.