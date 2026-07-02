Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Good Job Nicky
«Η δημιουργία σε φέρνει πιο κοντά στον Θεό»
Η επιτυχία, η εξαφάνιση, η Eurovision και το νέο, ανατρεπτικό άλμπουμ: ο Νικόλας Βαρθακούρης δεν απολογείται για τη μουσική του περσόνα
Εϊμι Γουάινχαουζ
Χρυσωρυχείο και μετά θάνατον
Δεκαπέντε χρόνια μετά τον μοιραίο Ιούλιο του 2011, η θρυλική μορφή της παγκόσμιας μουσικής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα, αλλά και πιο αμφιλεγόμενα brand names
Μιχάλης Οικονόμου
«Ενα παιδί που έχει πάρει αγάπη θα δώσει αγάπη»
Μέσα από την τέχνη του προσπαθεί να εκφράζει τους προβληματισμούς του και να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Αυτό το καλοκαίρι το επιχειρεί με την «Αντιγόνη», που περιοδεύει στην Ελλάδα για δεύτερη χρονιά
Βασίλης Παπαζώτος
Ο οφθαλμίατρος που κάνει viral ντουέτα στο «Μπαλκόνι»
Ενας γιατρός μετατρέπει τη βεράντα του σε μουσική σκηνή, πασίγνωστοι Eλληνες ερμηνευτές τραγουδούν μαζί του και αυτές είναι οι βραδιές για τις οποίες μιλάνε όλοι
Ακόμα:
Ο Οίκος των Λόμπκοβιτς
Οι ευγενείς που έγραψαν ιστορία της τέχνης
Κατερίνα Κατώπη
Θεσσαλονίκη, μια πόλη από αγάπη & φως
Χόιτ Ρίτσαρντς
Ο εξωγήινος supermodel που θα έσωζε τον κόσμο
Μόδα
Τα casual luxury αξεσουάρ που πάνε παντού
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
Good Job Nicky
«Η δημιουργία σε φέρνει πιο κοντά στον Θεό»
Η επιτυχία, η εξαφάνιση, η Eurovision και το νέο, ανατρεπτικό άλμπουμ: ο Νικόλας Βαρθακούρης δεν απολογείται για τη μουσική του περσόνα
Εϊμι Γουάινχαουζ
Χρυσωρυχείο και μετά θάνατον
Δεκαπέντε χρόνια μετά τον μοιραίο Ιούλιο του 2011, η θρυλική μορφή της παγκόσμιας μουσικής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα, αλλά και πιο αμφιλεγόμενα brand names
Μιχάλης Οικονόμου
«Ενα παιδί που έχει πάρει αγάπη θα δώσει αγάπη»
Μέσα από την τέχνη του προσπαθεί να εκφράζει τους προβληματισμούς του και να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Αυτό το καλοκαίρι το επιχειρεί με την «Αντιγόνη», που περιοδεύει στην Ελλάδα για δεύτερη χρονιά
Βασίλης Παπαζώτος
Ο οφθαλμίατρος που κάνει viral ντουέτα στο «Μπαλκόνι»
Ενας γιατρός μετατρέπει τη βεράντα του σε μουσική σκηνή, πασίγνωστοι Eλληνες ερμηνευτές τραγουδούν μαζί του και αυτές είναι οι βραδιές για τις οποίες μιλάνε όλοι
Ακόμα:
Ο Οίκος των Λόμπκοβιτς
Οι ευγενείς που έγραψαν ιστορία της τέχνης
Κατερίνα Κατώπη
Θεσσαλονίκη, μια πόλη από αγάπη & φως
Χόιτ Ρίτσαρντς
Ο εξωγήινος supermodel που θα έσωζε τον κόσμο
Μόδα
Τα casual luxury αξεσουάρ που πάνε παντού
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
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