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Μέλη συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές στα Ιωάννινα, άρπαζαν χρήματα και χρυσαφικά από τρεις ηλικιωμένες, δύο συλλήψεις
Μέλη συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές στα Ιωάννινα, άρπαζαν χρήματα και χρυσαφικά από τρεις ηλικιωμένες, δύο συλλήψεις
Βρέθηκαν 42.650 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα στον χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου
Στη σύλληψη δύο ατόμων, που παρίσταναν τους λογιστές και αφαιρούσαν χρήματα και χρυσαφικά από ηλικιωμένες, προχώρησε το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) η Αστυνομία σε περιοχή της Ημαθίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατ’ εξακολούθηση, σε απόπειρα και τελεσμένες.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες είχαν ενταχθεί σε συμμορία που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, μέλη της οποίας από χθες το πρωί πραγματοποιούσαν πλήθος κλήσεων σε ανυποψίαστους πολίτες σε περιοχές των Ιωαννίνων και παριστάνοντας τους λογιστές, επιχειρούσαν να τους πείσουν να συλλέξουν και να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή που διατηρούν στο σπίτι προκειμένου να προβούν στην καταγραφή τους, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την εφορία λόγω μη δήλωσής τους.
Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης δημιουργήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα, η οποία μετά από αξιολόγηση στοιχείων εντόπισε τους δύο δράστες επί της Εγνατίας Οδού σε περιοχή της Ημαθίας, να επιβαίνουν σε μισθωμένο όχημα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στον χώρο των αποσκευών, το χρηματικό ποσό των 42.650 ευρώ καθώς και πλήθος χρυσαφικών, εκτιμώμενης αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.
Από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκε ότι τα παραπάνω χρήματα και το μεγαλύτερο μέρος των χρυσαφικών είχαν παραλάβει οι συλληφθέντες από τρεις ηλικιωμένες που είχαν εξαπατηθεί και στις οποίες αποδόθηκαν.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και υπόλοιπων μελών της συμμορίας συνεχίζεται.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες είχαν ενταχθεί σε συμμορία που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, μέλη της οποίας από χθες το πρωί πραγματοποιούσαν πλήθος κλήσεων σε ανυποψίαστους πολίτες σε περιοχές των Ιωαννίνων και παριστάνοντας τους λογιστές, επιχειρούσαν να τους πείσουν να συλλέξουν και να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή που διατηρούν στο σπίτι προκειμένου να προβούν στην καταγραφή τους, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την εφορία λόγω μη δήλωσής τους.
Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης δημιουργήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα, η οποία μετά από αξιολόγηση στοιχείων εντόπισε τους δύο δράστες επί της Εγνατίας Οδού σε περιοχή της Ημαθίας, να επιβαίνουν σε μισθωμένο όχημα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στον χώρο των αποσκευών, το χρηματικό ποσό των 42.650 ευρώ καθώς και πλήθος χρυσαφικών, εκτιμώμενης αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.
Από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκε ότι τα παραπάνω χρήματα και το μεγαλύτερο μέρος των χρυσαφικών είχαν παραλάβει οι συλληφθέντες από τρεις ηλικιωμένες που είχαν εξαπατηθεί και στις οποίες αποδόθηκαν.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και υπόλοιπων μελών της συμμορίας συνεχίζεται.
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