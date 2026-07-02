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Έρχονται στην Ελλάδα 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες για την αντιπυρική περίοδο
Έρχονται στην Ελλάδα 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες για την αντιπυρική περίοδο
Την ίδια ώρα, δύο ελληνικά κλιμάκια 21 πυροσβεστών της Ε.ΜΟ.Δ.Ε. - Συνολικά, στο πρόγραμμα προεγκατάστασης συμμετέχουν φέτος 777 πυροσβέστες από 14 χώρες
Στα μέσα Ιουλίου αναμένονται στην Ελλάδα οι πρώτες αποστολές Ευρωπαίων πυροσβεστών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (UCPM). Συνολικά 245 πυροσβέστες από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία θα φιλοξενηθούν στη χώρα μας κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η ανάπτυξη των δυνάμεων θα γίνει σταδιακά από τις 16 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, σε επιχειρησιακές βάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε Αττική/Νέα Μάκρη, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Οι ξένες αποστολές θα συνοδεύονται από μηχανοκίνητα τμήματα και θα επιχειρούν σε υποστηρικτικό ρόλο, δίπλα στις ελληνικές δυνάμεις.
Ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός: αφενός η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και αφετέρου η εκπαίδευση των Ευρωπαίων πυροσβεστών σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να μεταφέρουν τεχνογνωσία και εμπειρία στις χώρες τους.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποίησε στα τέλη Μαΐου κοινό επιμορφωτικό σεμινάριο για Συνδέσμους Αξιωματικούς Ξένων Αποστολών και Διοικητικούς Συνδέσμους. Παράλληλα, από 17 έως 19 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ειδικό σεμινάριο για τους επικεφαλής των ομάδων (Team Leaders).
Η Ελλάδα συμμετέχει αδιάλειπτα στο πρόγραμμα τα τελευταία πέντε χρόνια και αποτέλεσε τη χώρα που φιλοξένησε το πιλοτικό project το 2022. Και φέτος, θα υποδεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών μεταξύ των χωρών υποδοχής.
Την ίδια ώρα, δύο ελληνικά κλιμάκια 21 πυροσβεστών από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) θα αναπτυχθούν στο εξωτερικό: από 1 έως 15 Ιουλίου στη Νότια Γαλλία, στην περιοχή Gignac κοντά στο Montpellier, και από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου στον δασικό σταθμό Πλατανιών στον Δήμο Λεμεσού στην Κύπρο.
Συνολικά, στο πρόγραμμα προεγκατάστασης συμμετέχουν φέτος 777 πυροσβέστες από 14 χώρες του Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (UCPM), αριθμός-ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια, με τις χώρες υποδοχής να αυξάνονται επίσης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Πορτογαλία.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η ανάπτυξη των δυνάμεων θα γίνει σταδιακά από τις 16 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, σε επιχειρησιακές βάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε Αττική/Νέα Μάκρη, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Οι ξένες αποστολές θα συνοδεύονται από μηχανοκίνητα τμήματα και θα επιχειρούν σε υποστηρικτικό ρόλο, δίπλα στις ελληνικές δυνάμεις.
Ο στόχος του προγράμματος είναι διπλός: αφενός η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και αφετέρου η εκπαίδευση των Ευρωπαίων πυροσβεστών σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να μεταφέρουν τεχνογνωσία και εμπειρία στις χώρες τους.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποίησε στα τέλη Μαΐου κοινό επιμορφωτικό σεμινάριο για Συνδέσμους Αξιωματικούς Ξένων Αποστολών και Διοικητικούς Συνδέσμους. Παράλληλα, από 17 έως 19 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ειδικό σεμινάριο για τους επικεφαλής των ομάδων (Team Leaders).
Η Ελλάδα συμμετέχει αδιάλειπτα στο πρόγραμμα τα τελευταία πέντε χρόνια και αποτέλεσε τη χώρα που φιλοξένησε το πιλοτικό project το 2022. Και φέτος, θα υποδεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών μεταξύ των χωρών υποδοχής.
Την ίδια ώρα, δύο ελληνικά κλιμάκια 21 πυροσβεστών από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) θα αναπτυχθούν στο εξωτερικό: από 1 έως 15 Ιουλίου στη Νότια Γαλλία, στην περιοχή Gignac κοντά στο Montpellier, και από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου στον δασικό σταθμό Πλατανιών στον Δήμο Λεμεσού στην Κύπρο.
Συνολικά, στο πρόγραμμα προεγκατάστασης συμμετέχουν φέτος 777 πυροσβέστες από 14 χώρες του Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (UCPM), αριθμός-ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια, με τις χώρες υποδοχής να αυξάνονται επίσης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Πορτογαλία.
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