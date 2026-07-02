Ένας χρόνος UNIC Athens: Πώς το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επενδύει στη νέα εποχή της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Η μεγαλύτερη διεθνής πανεπιστημιακή κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο

Η στρατηγική πίσω από το UNIC Athens

Από την ακαδημαϊκή θεωρία στην πράξη: το εκπαιδευτικό μοντέλο του UNIC Athens

Έξι σχολές και εννέα προγράμματα σπουδών

Η κλινική εκπαίδευση ως συγκριτικό πλεονέκτημα

Έρευνα με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τη μακροζωία

Διεθνείς συνεργασίες στην έρευνα και την καινοτομία

Ένα campus σχεδιασμένο για τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης

Το Ελληνικό ως κόμβος εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας

Επέκταση 150.000 τετραγωνικών μέτρων

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του σχεδιασμού

Η Ελλάδα στον διεθνή χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Ένας πρώτος απολογισμός και οι επόμενοι στόχοι

Η παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι εξίσου ισχυρή και στις θεματικές κατατάξεις της Times Higher Education. Το ίδρυμα περιλαμβάνεται στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου σε έξι επιστημονικά πεδία: Επιχειρήσεις και Οικονομικά, Εκπαίδευση, Ψυχολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Ιατρική, καθώς και Επιστήμες Υγείας και Ζωής.Ξεχωριστή είναι η επίδοση της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία θεωρείται η κορυφαία του κλάδου σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην κατάταξη THE World University Rankings by Subject 2026, ο τομέας Business and Economics τοποθετείται στις θέσεις 176-200 παγκοσμίως, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαμβάνει την 38η θέση, επίδοση που το φέρνει ανάμεσα στις πλέον ανταγωνιστικές σχολές διοίκησης επιχειρήσεων της Ευρώπης.Σημαντικό στοιχείο της διεθνούς αναγνώρισης αποτελεί και η διαπίστευση AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), την οποία διαθέτει η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πρόκειται για μία από τις πλέον απαιτητικές πιστοποιήσεις διεθνώς, την οποία κατέχει περίπου το 6% των σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ποιότητα των προγραμμάτων, της έρευνας και της εταιρικής διασύνδεσης.Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα, το πανεπιστήμιο σχεδιάζει από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να προσφέρει και πρόγραμμα MBA στην Αθήνα, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο των μεταπτυχιακών σπουδών του.Η διεθνής φυσιογνωμία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αποτυπώνεται και στη σύνθεση της πανεπιστημιακής του κοινότητας.Σήμερα αριθμεί περισσότερους από 11.500 φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 100 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Αυστραλία. Οι φοιτητές αυτοί φοιτούν σε περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων, δημιουργώντας ένα έντονα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διατηρεί διαχρονικά ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Περισσότεροι από 6.000 Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν σήμερα στο ίδρυμα, ενώ οι απόφοιτοι από την Ελλάδα ξεπερνούν πλέον τους 26.000.Όπως επισημαίνει η διοίκηση του πανεπιστημίου, περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για σπουδές στο εξωτερικό από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο εκτός Ελλάδας, στοιχείο που αποδίδεται τόσο στη γεωγραφική εγγύτητα όσο και στη διεθνή αναγνώριση των προγραμμάτων του.Η δημιουργία του UNIC Athens δεν αποτελεί απλώς την ίδρυση ενός ακόμη πανεπιστημιακού campus. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς ακαδημαϊκού και ερευνητικού κόμβου στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη δυναμική της Αθήνας και ιδιαίτερα της μεγάλης αστικής ανάπλασης στο Ελληνικό.Με τον Πρόεδρο του UNIC Athens, Καθηγητή Σκανδαλάκη να τονίζει εισαγωγικά ότι σκοπός του νεοσύστατου παραρτήματος δεν είναι να υποκαταστήσει τα δημόσια πανεπιστήμια αλλά αντιθέτως, να εμπλουτίσει το ακαδημαϊκό τοπίο της χώρας, το πλαίσιο κατέστη σαφές.Από την πλευρά του, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνης Πολεμίτης, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων, αλλά η προετοιμασία επιστημόνων που θα μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και οι ψηφιακές τεχνολογίες μετασχηματίζουν με ταχύτητα την οικονομία, την έρευνα και την αγορά εργασίας.«Η γνώση πλέον δεν αρκεί αλλά απαιτούνται δεξιότητες προσαρμογής», υπογράμμισε ο ίδιος, μην παραλείποντας να αναδείξει τη σημασία του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.Η φιλοσοφία αυτή διαπερνά συνολικά τον σχεδιασμό του UNIC Athens. Το νέο campus φιλοδοξεί να συνδυάσει τη θεωρητική κατάρτιση με τη βιωματική μάθηση, την έρευνα με την καινοτομία και τη διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία με την άμεση σύνδεση των φοιτητών με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.Το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι το σύγχρονο πανεπιστήμιο δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά οφείλει να λειτουργεί ως κόμβος συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και τεχνολογικών οικοσυστημάτων. Αυτή ακριβώς η λογική αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκησή του, τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται το UNIC Athens.Οι σχολές, τα προγράμματα σπουδών, οι εγκαταστάσεις, η κλινική εκπαίδευση, οι ερευνητικές συνεργασίες και το οικοσύστημα καινοτομίας.Η φιλοσοφία του UNIC Athens βασίζεται σε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που επιδιώκει να συνδυάσει τη θεωρητική γνώση με τη βιωματική μάθηση, την επιστημονική έρευνα με την πρακτική εφαρμογή και τη διεθνή εμπειρία με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση του πανεπιστημίου, στόχος είναι οι απόφοιτοι να μην περιορίζονται στην απόκτηση ενός ακαδημαϊκού τίτλου, αλλά να διαθέτουν τις δεξιότητες, που απαιτούνται σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.Η διδασκαλία πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξατομικευμένη ακαδημαϊκή καθοδήγηση. Παράλληλα, αξιοποιούνται σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο την ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η προσαρμοστικότητα.Οι φοιτητές διδάσκονται από ακαδημαϊκούς με σημαντική διεθνή παρουσία και ερευνητικό έργο, ενώ αποκτούν πρόσβαση στο ευρύ δίκτυο συνεργασιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Επιπλέον, εντάσσονται στην παγκόσμια κοινότητα αποφοίτων του πανεπιστημίου, γεγονός που, σύμφωνα με το ίδρυμα, διευρύνει σημαντικά τις επαγγελματικές τους προοπτικές.Το UNIC Athens συγκροτείται από έξι σχολές, στις οποίες λειτουργούν σήμερα εννέα προγράμματα σπουδών, με τον σχεδιασμό να προβλέπει τη σταδιακή προσθήκη νέων αντικειμένων σε τομείς υψηλής ζήτησης διεθνώς.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιστήμες υγείας, στις κοινωνικές επιστήμες, στη διοίκηση επιχειρήσεων και στις ψηφιακές τεχνολογίες, δηλαδή σε κλάδους που, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες για την αγορά εργασίας, αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.Η Ιατρική Σχολή αποτελεί την πρώτη μη κρατική Ιατρική Σχολή, που λειτουργεί στην Ελλάδα, προσφέροντας το εξαετές πρόγραμμα Ιατρικής (MD). Η ίδρυσή της, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ιατρική εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πλέον απαιτητικούς τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο ως προς τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές όσο και ως προς την ανάγκη ύπαρξης εκτεταμένων υποδομών και κλινικής εκπαίδευσης.Η Σχολή Επιστημών Υγείας και Ζωής προσφέρει πρόγραμμα Φαρμακευτικής (Integrated Master), ενώ η Νομική Σχολή λειτουργεί ως η πρώτη μη κρατική Νομική Σχολή στην Ελλάδα με κατεύθυνση στο Ελληνικό Δίκαιο, προσφέροντας πρόγραμμα Νομικής (LLB).Στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν τα προγράμματα Διοίκηση Επιχειρήσεων (BBA), Διοίκηση Μάρκετινγκ (BBA) και Λογιστική (BSc).Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών προσφέρει πρόγραμμα Ψυχολογίας (BSc), ενώ η Σχολή Επιστημών και Μηχανικής λειτουργεί τα προγράμματα Πληροφορικής (BSc) και Επιστήμης Δεδομένων (BSc).Η διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει ήδη προαναγγείλει ότι το ακαδημαϊκό χαρτοφυλάκιο θα διευρυνθεί τα επόμενα χρόνια με νέα προγράμματα σε αντικείμενα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τις επιστήμες υγείας, τις επιχειρήσεις και τις νέες τεχνολογίες, ενώ από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά αναμένεται να προστεθεί και πρόγραμμα MBA, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων.Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με τον Hellenic Healthcare Group (HHG), τον μεγαλύτερο ιδιωτικό όμιλο υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στους φοιτητές να πραγματοποιούν την κλινική τους άσκηση σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας, μεταξύ των οποίων τα ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan Hospital, Metropolitan General και ΛΗΤΩ.Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, η δυνατότητα εκπαίδευσης σε ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο νοσοκομειακών μονάδων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ευρύ φάσμα ιατρικών περιστατικών, εξοικειώνονται με σύγχρονες κλινικές πρακτικές και αποκτούν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες άσκησης της ιατρικής.Η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία του ιδρύματος για στενή σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την επαγγελματική πρακτική, στοιχείο που χαρακτηρίζει και άλλα προγράμματα σπουδών του UNIC Athens.Πέρα από την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επενδύει συστηματικά στην έρευνα, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον διεθνή του ρόλο σε τομείς αιχμής.Κεντρικός άξονας αυτής της στρατηγικής αποτελεί το UNIC Evolve, η ερευνητική πρωτοβουλία του πανεπιστημίου, που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.Οι ερευνητικές δράσεις επικεντρώνονται σε πεδία όπως η υγιής διάρκεια ζωής (health span), η μακροζωία (longevity) και η βιοάμυνα (biodefense), αντικείμενα που θεωρούνται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα μεταξύ των σημαντικότερων προτεραιοτήτων της επόμενης δεκαετίας.Η επιλογή αυτών των θεματικών δεν είναι τυχαία. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη στην ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, στην ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων, στην πρόβλεψη ασθενειών και στην επιτάχυνση της φαρμακευτικής έρευνας, ενώ οι έρευνες για τη μακροζωία και την ποιότητα ζωής αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία λόγω της γήρανσης των πληθυσμών διεθνώς.Η ερευνητική στρατηγική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας βασίζεται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), έναν από τους σημαντικότερους ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας.Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συνεργασία με το Purdue University των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 10 δημόσιων ερευνητικών πανεπιστημίων της Αμερικής, με ισχυρή παρουσία στους τομείς της μηχανικής, της αεροδιαστημικής, των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας – υπογραμμίζεται, ότι από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο αποφοίτησαν δεκάδες αστροναύτες της NASA, μεταξύ τους και ο Neil Armstrong.Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται σε ακαδημαϊκές ανταλλαγές ή κοινά ερευνητικά προγράμματα. Προβλέπει, επίσης, τη δημιουργία περιφερειακού γραφείου του Purdue University στο μελλοντικό campus του UNIC Athens στο Ελληνικό, με στόχο την ανάπτυξη ενός διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας, που θα φέρνει σε επαφή πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.Σύμφωνα με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι συνέργειες αυτές αποσκοπούν στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και στην παραγωγή καινοτομίας με διεθνή προσανατολισμό, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Αθήνας ως περιφερειακού κόμβου γνώσης και τεχνολογίας.Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Ελληνικό, η πιστοποίηση LEED Gold, το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο των 150.000 τ.μ., οι φοιτητικές εστίες, τα Living-Lab Studios, οι τεχνολογίες AI και ρομποτικής και οι προοπτικές του UNIC Athens στην ελληνική και διεθνή ανώτατη εκπαίδευση.Κεντρικό στοιχείο της επένδυσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα αποτελεί το νέο campus του UNIC Athens στο Ελληνικό, το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας.Οι εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 12.500 τετραγωνικών μέτρων, στεγάζονται σε κτίριο που έχει λάβει τη διεθνή περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold, γεγονός που αποτυπώνει τον σχεδιασμό του με βάση σύγχρονες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.Στο campus λειτουργούν 14 αίθουσες διδασκαλίας, δύο μεγάλα αμφιθέατρα και σύγχρονη βιβλιοθήκη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στις εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υποδομές.Συγκεκριμένα, το UNIC Athens διαθέτει περισσότερα από 40 εργαστήρια και αίθουσες Problem-Based Learning (PBL), όπου οι φοιτητές εργάζονται πάνω σε πραγματικά περιστατικά και σύνθετα επιστημονικά προβλήματα, εφαρμόζοντας στην πράξη τη γνώση που αποκτούν μέσα στην αίθουσα.Παράλληλα, λειτουργούν 19 αίθουσες Objective Structured Clinical Examinations (OSCEs) και εκπαίδευσης κλινικών δεξιοτήτων, στις οποίες οι φοιτητές της Ιατρικής εκπαιδεύονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον προσομοιώσεων πριν περάσουν στην κλινική άσκηση σε νοσοκομεία.Το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε κορυφαίες ιατρικές σχολές του εξωτερικού, στοχεύει στη σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος, ενισχύοντας την ασφάλεια των ασθενών αλλά και την αυτοπεποίθηση των μελλοντικών ιατρών.Η σημερινή εγκατάσταση, για τη διαμόρφωση της οποίας δαπανήθηκαν περίπου 100 εκ.ευρώ, αποτελεί μόνο την πρώτη φάση ενός πολύ μεγαλύτερου σχεδιασμού.Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ήδη εντάξει το UNIC Athens στον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό του The Ellinikon, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στην Ευρώπη από την Lamda Development.Πρόκειται για μία συνολική επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και ανάπτυξη κατοικιών, επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, τουρισμού, τεχνολογίας και πολιτισμού.Βάσει των προαναφερθέντων, η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν έγινε τυχαία από το UNIC Athens, καθώς δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τη δημιουργία νέων πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων.Η παρουσία του μοναδικού διεθνούς πανεπιστημίου που θα λειτουργήσει εντός αυτού του οικοσυστήματος, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής δημιουργίας ενός νέου κόμβου γνώσης και καινοτομίας για την Ανατολική Μεσόγειο, στην καρδιά ενός από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά τη δημιουργία ενός νέου πανεπιστημιακού συγκροτήματος συνολικής επιφάνειας 150.000 τετραγωνικών μέτρων.Οι νέες εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν σταδιακά και θα περιλαμβάνουν νέο Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Κέντρο, υπερσύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, νέα ερευνητικά εργαστήρια, χώρους συνεργασίας πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, σύγχρονες φοιτητικές εστίες, καθώς και χώρους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.Αξίζει να αναφερθεί, ότι η συνολική δαπάνη για την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται να φτάσει το 1 δις ευρώ.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις φοιτητικές κατοικίες, καθώς προβλέπεται η δημιουργία περίπου 850 ειδικά σχεδιασμένων δωματίων, τα οποία θα εξυπηρετούν τόσο Έλληνες όσο και διεθνείς φοιτητές.Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη των λεγόμενων Living-Lab Studios, ενός μοντέλου που εφαρμόζεται διεθνώς σε ερευνητικά πανεπιστήμια και επιτρέπει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, με τη συμμετοχή φοιτητών, ερευνητών, επιχειρήσεων και τελικών χρηστών.Η πρώτη φάση των νέων εγκαταστάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028.Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανάπτυξη διεθνών πανεπιστημιακών παραρτημάτων αποτελεί μία τάση που έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Πανεπιστήμια όπως το New York University, το Sorbonne, το University of Nottingham και το University of Wollongong έχουν δημιουργήσει campuses σε άλλες χώρες, επιδιώκοντας να προσελκύσουν διεθνείς φοιτητές και να αναπτύξουν νέα ερευνητικά οικοσυστήματα. Το UNIC Athens εντάσσεται σε αυτή τη διεθνή πρακτική, αποτελώντας το ελληνικό παράδειγμα ενός τέτοιου μοντέλου.Η επόμενη φάση ανάπτυξης του campus δεν αφορά μόνο νέες κτιριακές εγκαταστάσεις.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, το νέο πανεπιστημιακό συγκρότημα θα ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής επάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την ψηφιακή υγεία, τους αυτοματισμούς και τα συστήματα ευεξίας, επιδιώκοντας να λειτουργήσει ως ένα "έξυπνο" πανεπιστημιακό περιβάλλον.Η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών συνδέεται άμεσα με τη συνολική στρατηγική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία εστιάζει στην παραγωγή εφαρμοσμένης γνώσης και στη δημιουργία ενός διεθνούς οικοσυστήματος που θα φέρνει κοντά την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την επιχειρηματική καινοτομία.Αναφορικά με την επιλογή της τεχνητής νοημοσύνης ως βασικού πυλώνα της ερευνητικής στρατηγικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επισημαίνεται ότι ακολουθεί τη διεθνή τάση των κορυφαίων πανεπιστημίων, τα οποία επενδύουν στην αξιοποίηση της AI στην ιατρική, στη βιοτεχνολογία, στην εκπαίδευση και στη βιομηχανία. Η ανάπτυξη εργαλείων που υποστηρίζουν την εξατομικευμένη ιατρική, την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και την επιτάχυνση της επιστημονικής έρευνας αποτελεί πλέον έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας.Όπως επισημάνθηκε, μάλιστα, το γεγονός ότι τα περισσότερα προγράμματα, που λειτουργεί σε πρώτη φάση το UNIC Athens ανήκουν σε επιστημονικά πεδία, που εμφανίζουν διαχρονικά υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, ήταν μία απόλυτα συνειδητή επιλογή. Η ιατρική, οι επιστήμες υγείας, η πληροφορική, η επιστήμη δεδομένων, η ψυχολογία και η διοίκηση επιχειρήσεων συγκαταλέγονται διεθνώς μεταξύ των επαγγελμάτων με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η ψηφιακή μετάβαση και η γήρανση του πληθυσμού μεταβάλλουν τις ανάγκες της οικονομίας.Πέρα από τις ίδιες τις υποδομές, η επένδυση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας συνδέεται και με μία ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο, που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς έντονος ανταγωνισμός για την προσέλκυση φοιτητών, ερευνητών και επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανεπιστήμια με διεθνή παρουσία επιδιώκουν να αναπτύξουν παραρτήματα εκτός της χώρας προέλευσής τους, δημιουργώντας διασυνοριακά ακαδημαϊκά δίκτυα και ερευνητικά οικοσυστήματα.Η λειτουργία του UNIC Athens εντάσσεται σε αυτήν ακριβώς τη διεθνή τάση. Η διοίκηση του πανεπιστημίου εκτιμά ότι η γεωγραφική θέση της Αθήνας, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αυξανόμενη διεθνής απήχηση του Ελληνικού και η διασύνδεση με την αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε η χώρα να εξελιχθεί σε πόλο προσέλκυσης φοιτητών από την ευρύτερη περιοχή.Παράλληλα, η συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια, όπως το Purdue University, αλλά και με ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΚΕΤΑ, ενισχύει τη φιλοδοξία δημιουργίας ενός διασυνδεδεμένου ερευνητικού οικοσυστήματος με διεθνή προσανατολισμό.Έναν χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του, το UNIC Athens εμφανίζεται να έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση της εγκατάστασής του στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει την αδειοδότηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων του, αναπτύσσοντας ένα πλήρως λειτουργικό campus και θέτοντας σε εφαρμογή τον σχεδιασμό του για την επόμενη ημέρα.Η στρατηγική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός ακόμη χώρου πανεπιστημιακών σπουδών. Αντίθετα, με το βλέμμα στο μέλλον, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν κόμβο που θα συνδέει την εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη διεθνή συνεργασία, επενδύοντας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμες υγείας, η βιοτεχνολογία και οι ψηφιακές τεχνολογίες.Οι διεθνείς διακρίσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η πολυεθνική πανεπιστημιακή του κοινότητα, οι συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς, αλλά και το φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο για το Ελληνικό, συνθέτουν την εικόνα ενός Ιδρύματος που επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του όχι μόνο στην ελληνική αγορά της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.Η επόμενη τριετία, με ορόσημο την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των νέων εγκαταστάσεων στο Ελληνικό το 2028, αναμένεται να μετουσιώσει το σχεδιασμό σε έναν νέο διεθνή πανεπιστημιακό κόμβο, με την Αθήνα στο επίκεντρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.