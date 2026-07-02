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Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες σε βάρος συνομηλίκων τους στην Ελευσίνα
Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες σε βάρος συνομηλίκων τους στην Ελευσίνα
Εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο υποθέσεις βίας
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 14 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Ελευσίνα, για ληστείες σε βάρος συνομηλίκων τους.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ανήλικοι, μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν το βράδυ της 18ης Ιουνίου δύο 15χρονους στην Ελευσίνα και, με απειλή άσκησης βίας, αφαίρεσαν από έναν εξ αυτών ένα ρολόι. Λίγες ημέρες αργότερα και ειδικότερα το βράδυ της 21ης Ιουνίου, οι ίδιοι δράστες προσέγγισαν εκ νέου τους δύο ανήλικους και αφαίρεσαν από τον έναν χρηματικό ποσό.
Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί τους ταυτοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή τους το μεσημέρι της 22ας Ιουνίου 2026με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, ενώ συνελήφθη και ένας γονέας για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.
Παράλληλα, από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο υποθέσεις σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκων που είχαν σημειωθεί στην ίδια περιοχή.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ανήλικοι, μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν το βράδυ της 18ης Ιουνίου δύο 15χρονους στην Ελευσίνα και, με απειλή άσκησης βίας, αφαίρεσαν από έναν εξ αυτών ένα ρολόι. Λίγες ημέρες αργότερα και ειδικότερα το βράδυ της 21ης Ιουνίου, οι ίδιοι δράστες προσέγγισαν εκ νέου τους δύο ανήλικους και αφαίρεσαν από τον έναν χρηματικό ποσό.
Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί τους ταυτοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή τους το μεσημέρι της 22ας Ιουνίου 2026με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, ενώ συνελήφθη και ένας γονέας για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.
Παράλληλα, από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο υποθέσεις σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκων που είχαν σημειωθεί στην ίδια περιοχή.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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