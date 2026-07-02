Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες σε βάρος συνομηλίκων τους στην Ελευσίνα
ΕΛΛΑΔΑ
Ανήλικοι Συλλήψεις Αστυνομία Ελευσίνα

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες σε βάρος συνομηλίκων τους στην Ελευσίνα

Εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο υποθέσεις βίας

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες σε βάρος συνομηλίκων τους στην Ελευσίνα
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 15 και 14 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Ελευσίνα, για ληστείες σε βάρος συνομηλίκων τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο ανήλικοι, μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν το βράδυ της 18ης Ιουνίου δύο 15χρονους στην Ελευσίνα και, με απειλή άσκησης βίας, αφαίρεσαν από έναν εξ αυτών ένα ρολόι. Λίγες ημέρες αργότερα και ειδικότερα το βράδυ της 21ης Ιουνίου, οι ίδιοι δράστες προσέγγισαν εκ νέου τους δύο ανήλικους και αφαίρεσαν από τον έναν χρηματικό ποσό.

Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί τους ταυτοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή τους το μεσημέρι της 22ας Ιουνίου 2026με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, ενώ συνελήφθη και ένας γονέας για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Παράλληλα, από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας εξιχνιάστηκαν ακόμη δύο υποθέσεις σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκων που είχαν σημειωθεί στην ίδια περιοχή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης