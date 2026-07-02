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Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Γρεβενών: Βρέθηκε SIM μέσα σε ψηφιακό ρολόι βαρυποινίτη
Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Γρεβενών: Βρέθηκε SIM μέσα σε ψηφιακό ρολόι βαρυποινίτη
Κατασχέθηκαν συνολικά 19 φύλλα χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν
Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Γρεβενών πραγματοποίησαν το προηγούμενο 24ωρο αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Η επιχείρηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, επικεντρώθηκε σε κελί όπου κρατείται αλλοδαπός βαρυποινίτης. Κατά τις έρευνες, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένος έγκλειστος κατείχε ψηφιακό ρολόι εντός του οποίου βρισκόταν εγκατεστημένη κάρτα SIM, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 19 φύλλα χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Η επιχείρηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, επικεντρώθηκε σε κελί όπου κρατείται αλλοδαπός βαρυποινίτης. Κατά τις έρευνες, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένος έγκλειστος κατείχε ψηφιακό ρολόι εντός του οποίου βρισκόταν εγκατεστημένη κάρτα SIM, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 19 φύλλα χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
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