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Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, ένας πρωτεργάτης της κυπριακής τηλεόρασης
Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, ένας πρωτεργάτης της κυπριακής τηλεόρασης
Έφυγε έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο - Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κύπρου, το όνομά του συνδέθηκε με τη διαμόρφωση της ιδιωτικής τηλεόρασης
Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, μία από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες της κυπριακής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κύπρου, καθώς ο Γιώργος Τσαλακός είχε συνδέσει το όνομά του με τη δημιουργία, την οργάνωση και την ανάπτυξη μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών στο νησί, αφήνοντας ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.
Το όνομά του συνδέθηκε με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, τον Alpha Κύπρου και το Omega, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.
Πριν επιστρέψει στην Κύπρο, εργάστηκε στην Ελλάδα, στην εφημερίδα «Εξόρμηση», στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ και στην ΕΡΤ, όπου υπηρέτησε αρχικά ως πολιτικός συντάκτης και στη συνέχεια ως διευθυντής ειδήσεων.
Ακολούθησε η παρουσία του σε εκπομπές του ΡΙΚ, καθώς και η συμμετοχή του στην οργάνωση και παρουσίαση των προεδρικών εκλογών του 1993, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυπριακή τηλεόραση εισερχόταν σταδιακά σε μια νέα εποχή.
Η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε στενά με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, όπου εργάστηκε επί 17 χρόνια. Στη συνέχεια διετέλεσε γενικός διευθυντής του Ομίλου AlfaMedia Services, σε μια συνεργασία που περιλάμβανε τον τηλεοπτικό σταθμό ALFA, τις εφημερίδες «Αλήθεια» και «Sportday», τον Super Sport FM, το περιοδικό «Τηλέραμα» και το τυπογραφείο AlfaPrinters.
Τελευταίος επαγγελματικός του σταθμός ήταν το Omega, όπου διετέλεσε γενικός διευθυντής από την ίδρυση του σταθμού έως το 2022. Στη συνέχεια παρέμεινε κοντά στη διοίκηση ως εντεταλμένος σύμβουλος για ζητήματα ενημερωτικής λειτουργίας και στρατηγικής ανάπτυξης.
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κύπρου, καθώς ο Γιώργος Τσαλακός είχε συνδέσει το όνομά του με τη δημιουργία, την οργάνωση και την ανάπτυξη μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών στο νησί, αφήνοντας ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα στον χώρο της ενημέρωσης.
Πορεία σχεδόν πέντε δεκαετιώνΜε επαγγελματική διαδρομή σχεδόν πέντε δεκαετιών στον Τύπο και την τηλεόραση, ο Γιώργος Τσαλακός συγκαταλέγεται μεταξύ των ανθρώπων που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Κύπρο.
Το όνομά του συνδέθηκε με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, τον Alpha Κύπρου και το Omega, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.
Πριν επιστρέψει στην Κύπρο, εργάστηκε στην Ελλάδα, στην εφημερίδα «Εξόρμηση», στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ και στην ΕΡΤ, όπου υπηρέτησε αρχικά ως πολιτικός συντάκτης και στη συνέχεια ως διευθυντής ειδήσεων.
Η επιστροφή στην ΚύπροΤο 1992 επέστρεψε στην Κύπρο, έπειτα από πρόταση του εκδότη του «Φιλελευθέρου» Νίκου Παττίχη, αναλαμβάνοντας την αρχισυνταξία του περιοδικού «Σελίδες».
Ακολούθησε η παρουσία του σε εκπομπές του ΡΙΚ, καθώς και η συμμετοχή του στην οργάνωση και παρουσίαση των προεδρικών εκλογών του 1993, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυπριακή τηλεόραση εισερχόταν σταδιακά σε μια νέα εποχή.
Η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε στενά με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, όπου εργάστηκε επί 17 χρόνια. Στη συνέχεια διετέλεσε γενικός διευθυντής του Ομίλου AlfaMedia Services, σε μια συνεργασία που περιλάμβανε τον τηλεοπτικό σταθμό ALFA, τις εφημερίδες «Αλήθεια» και «Sportday», τον Super Sport FM, το περιοδικό «Τηλέραμα» και το τυπογραφείο AlfaPrinters.
Από τον Alpha στο OmegaΟ Γιώργος Τσαλακός υπήρξε ένας από τους βασικούς συντελεστές στην ίδρυση του Alpha Κύπρου, όπου διετέλεσε γενικός διευθυντής ειδήσεων. Αργότερα αποσύρθηκε οικειοθελώς από την πρώτη γραμμή, αναλαμβάνοντας καθήκοντα συμβούλου ενημερωτικών προγραμμάτων και έρευνας.
Τελευταίος επαγγελματικός του σταθμός ήταν το Omega, όπου διετέλεσε γενικός διευθυντής από την ίδρυση του σταθμού έως το 2022. Στη συνέχεια παρέμεινε κοντά στη διοίκηση ως εντεταλμένος σύμβουλος για ζητήματα ενημερωτικής λειτουργίας και στρατηγικής ανάπτυξης.
Ο Γιώργος Τσαλακός ανήκε σε μια γενιά δημοσιογράφων που έζησε τη μετάβαση από την εποχή της έντυπης δημοσιογραφίας στη δημόσια τηλεόραση και, εν συνεχεία, στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, δεν υπήρξε απλώς παρών, αλλά συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση και εξέλιξη του τηλεοπτικού τοπίου στην Κύπρο.
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