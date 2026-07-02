Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός, ένας πρωτεργάτης της κυπριακής τηλεόρασης

Έφυγε έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο - Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κύπρου, το όνομά του συνδέθηκε με τη διαμόρφωση της ιδιωτικής τηλεόρασης