Συντάξεις χηρείας: Ποιοι θα δουν από τον Σεπτέμβριο αύξηση κατά 50% μετά την κατάργηση των περικοπών

Οι 12.000 συνταξιούχοι χηρείας του δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται - Δεν προβλέπεται επιστροφή αναδρομικών - Απαλλάσσονται από την απειλή περικοπών περίπου 100.000 δικαιούχοι του ιδιωτικού τομέα