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Σοβαρό τροχαίο στην Πυλαία: Φορτηγό έχασε τα φρένα του και καρφώθηκε σε βανάκι που προσέκρουσε σε φανάρι, δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό τροχαίο στην Πυλαία: Φορτηγό έχασε τα φρένα του και καρφώθηκε σε βανάκι που προσέκρουσε σε φανάρι, δείτε φωτογραφίες
Ο 68χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στον Προφήτη Ηλία Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένα φορτηγό, το οποίο φέρεται να έχασε τα φρένα του, συγκρούστηκε με ένα λευκό βανάκι που ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι. Εξαιτίας του τροχαίου το βανάκι προσέκρουσε στο φανάρι και υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Ο 68χρονος οδηγός του φορτηγού που καρφώθηκε στο βανάκι τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένα φορτηγό, το οποίο φέρεται να έχασε τα φρένα του, συγκρούστηκε με ένα λευκό βανάκι που ήταν ακινητοποιημένο στο φανάρι. Εξαιτίας του τροχαίου το βανάκι προσέκρουσε στο φανάρι και υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Ο 68χρονος οδηγός του φορτηγού που καρφώθηκε στο βανάκι τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
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