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Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα - Το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
Αναστάτωση δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, όταν ένα γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος του Πανοράματος με αποτέλεσμα κάποια οικοδομικά υλικά να πέσουν στο οδόστρωμα και σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά όχι κάποιον τραυματισμό.
Βίντεο του rthess.gr από το σημείο του ατυχήματος, καταγράφει τη στιγμή που το γερανοφόρο περνάει κάτω από τη γέφυρα και χτυπάει τμήμα της γέφυρας. Αμέσως μετά τα οχήματα και στα δύο ρεύματα ακινητοποιούνται.
Η κυκλοφορία οχημάτων στο σημείο διακόπηκε και δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για εκτροπές στην κυκλοφορία. Πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Το αυτοκίνητο βρισκόταν πίσω από το γερανοφόρο, όταν συγκρούστηκε με τη γέφυρα, και έτσι έπεσαν κάποια οικοδομικά υλικά πάνω του. Όπως φαίνεται από φωτογραφίες το παρμπρίζ του οχήματος έχει σπάσει εντελώς, ενώ έχει ραγίσει η κολόνα του.
Βίντεο του rthess.gr από το σημείο του ατυχήματος, καταγράφει τη στιγμή που το γερανοφόρο περνάει κάτω από τη γέφυρα και χτυπάει τμήμα της γέφυρας. Αμέσως μετά τα οχήματα και στα δύο ρεύματα ακινητοποιούνται.
Η κυκλοφορία οχημάτων στο σημείο διακόπηκε και δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για εκτροπές στην κυκλοφορία. Πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Το αυτοκίνητο βρισκόταν πίσω από το γερανοφόρο, όταν συγκρούστηκε με τη γέφυρα, και έτσι έπεσαν κάποια οικοδομικά υλικά πάνω του. Όπως φαίνεται από φωτογραφίες το παρμπρίζ του οχήματος έχει σπάσει εντελώς, ενώ έχει ραγίσει η κολόνα του.
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