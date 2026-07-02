Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Γέφυρα Θεσσαλονίκη φορτηγό

Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες

Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα - Το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
10 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση δημιουργήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, όταν ένα γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος του Πανοράματος με αποτέλεσμα κάποια οικοδομικά υλικά να πέσουν στο οδόστρωμα και σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά όχι κάποιον τραυματισμό.

Βίντεο του rthess.gr από το σημείο του ατυχήματος, καταγράφει τη στιγμή που το γερανοφόρο περνάει κάτω από τη γέφυρα και χτυπάει τμήμα της γέφυρας. Αμέσως μετά τα οχήματα και στα δύο ρεύματα ακινητοποιούνται.


Η κυκλοφορία οχημάτων στο σημείο διακόπηκε και δημιουργήθηκαν μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για εκτροπές στην κυκλοφορία. Πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες

Το αυτοκίνητο βρισκόταν πίσω από το γερανοφόρο, όταν συγκρούστηκε με τη γέφυρα, και έτσι έπεσαν κάποια οικοδομικά υλικά πάνω του. Όπως φαίνεται από φωτογραφίες το παρμπρίζ του οχήματος έχει σπάσει εντελώς, ενώ έχει ραγίσει η κολόνα του.

Κλείσιμο
Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
Γερανοφόρο προσέκρουσε σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, οικοδομικά υλικά έπεσαν στον δρόμο και σε διερχόμενο αυτοκίνητο, βίντεο και φωτογραφίες
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης