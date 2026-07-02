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Συνελήφθησαν τρεις νεαροί που χτύπησαν στο κεφάλι τρία άτομα σε πλατεία στο Νέο Ηράκλειο
Συνελήφθησαν τρεις νεαροί που χτύπησαν στο κεφάλι τρία άτομα σε πλατεία στο Νέο Ηράκλειο
Η επίθεση φέρεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο - Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία
Στη σύλληψη τριών νεαρών, που γρονθοκόπησαν και τραυμάτισαν άλλους τρεις νεαρούς, προχώρησε το Σάββατο (28/6) η Αστυνομία στο Ηράκλειο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία.
Σύμφωνα με πληροφορίες η επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (27/6) σε πλατεία στο Νέο Ηράκλειο, όταν τρεις νεαροί, ηλικίας 20 και 19 ετών, μαζί με άλλους δράστες χτύπησαν με γροθιές στο κεφάλι και στο σώμα τρία νεαρά άτομα με αποτέλεσμα να τα τραυματίσουν. Η επίθεση φέρεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο.
Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (27/6) σε πλατεία στο Νέο Ηράκλειο, όταν τρεις νεαροί, ηλικίας 20 και 19 ετών, μαζί με άλλους δράστες χτύπησαν με γροθιές στο κεφάλι και στο σώμα τρία νεαρά άτομα με αποτέλεσμα να τα τραυματίσουν. Η επίθεση φέρεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο.
Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
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